IntempÃ©ries : La neige refait son apparition dans lâ€™Est du pays

La neige a de nouveau fait son apparition depuis jeudi dernier dans plusieurs wilayas dans l’Est algérien, notamment sur les hauteurs de Sétif, de Batna et de Constantine, rapportent des journalistes de l’APS.

Dans la wilaya de Batna, les flocons de neige ont commencé à tomber sur les régions d’Arris, Ichemoul et Merouana à un rythme cadencé et ne faiblissent toujours pas en ce début d’après-midi, au moment où le mercure a plongé pour atteindre les 2 degrés Celsius.

Selon le chargé de la communication des services de la protection civile, Zouhir Nekaâ, aucun axe routier de la capitale des Aurès n’est bloqué pour l’instant, toutefois le mouvement des véhicules roulants reste "très difficile" et requiert la "plus grande prudence" de la part des conducteurs. La circulation automobile sur la route nationale 77 entre Merouana et Batna, à hauteur de Nefla, est difficile de même que sur la RN 3 entre Batna et Biskra en passant par Arris, plus exactement à Ain Tin, soutient-il. Le chemin de wilaya 45, entre Ichemoul et Arris, à hauteur d’El Mendjem, et également sur le CW 54b sur l’axe Arris-Teniet El Abed sont difficilement praticables, ajoute Zouhir Nekaâ.

A Sétif, la neige est de plus en plus drue du côté d’El Eulma, Ain Fouda et Djemila. Tous les axes routiers peuvent être empruntés, même si les services de la Gendarmerie nationale recommandent la prudence.

Selon la brigade de la Gendarmerie nationale de Djemila, la RN 77 entre El Eulma et Ain Fouda, en allant vers Jijel, est difficile d’accès ainsi que le CW 117 entre Sétif et El-Eulma. A Constantine, les flocons de neige, accompagnés d’une chute brutale de la température ont enjolivé les hauteurs de la région de Djebel El Ouahch. (APS)