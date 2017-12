Mme Sifi Souad Fahem (psychologue) : Â« Eduquer un enfant, câ€™est lui donner lâ€™exemple Â»

Elle observe les comportements humains. Elle s’intéresse à l’évaluation et au diagnostic des problèmes concernant la pensée, les sentiments et le comportement des individus. Ses pratiques et méthodes d'investigation sont multiples. Elle utilise différentes méthodes thérapeutiques et intervient auprès des enfants en difficulté.

Mme Sifi Souad Fahem psychologue à Baba Ahcene a bien accepté de répondre à nos questions sur l’utilisation mauvaise des réseaux sociaux et la dépendance des enfants et des adolescents aux jeux vidéo dangereux.

Considérez-vous que les réseaux sociaux puissent être un danger pour les enfants ?

En réalité, c’est la mauvaise utilisation et la dépendance à ces moyens de communication qui est dangereuse pour la santé et la psychologie des enfants et des adultes aussi.

Le numérique est un formidable outil pour accéder à l’information et échanger avec les autres, mais son utilisation abusive et sans contrôle peut être néfaste à l’équilibre et à l’épanouissement des enfants et des adolescents. De nombreux parents se sentent d'ailleurs inquiets sur la question.

Comment un jeu sur Internet peut-il mener au suicide ?

Parce que, qui ne risque rien n’a rien… Les ados veulent explorer le monde, tester leurs limites, se mettre à l’épreuve. Ils ont besoin de jouer à se faire peur, rechercher les sensations fortes, s’exposer à un danger pour se prouver qu’ils sont capables, et le faire reconnaître par leurs pairs afin de se singulariser et être populaires...

Les ados accros à la baleine bleue ou à d’autres jeux similaires sont déjà en phase dépressive. Ce genre de jeu les fascine, les entraîne vers un processus destructeur qui finit par les conditionner jusqu'au suicide. Et là j’insiste sur le rôle des parents qui doivent contrôler ce que font et ce que pensent leurs enfants.

Est-ce que vous avez déjà eu affaire à des cas ?

Je reçois quotidiennement des enfants accompagnés par leurs parents et qui ont touché à ce genre de jeux par curiosité ou parce qu’ils estiment qu’ils sont malaimés par leur entourage, rejetés par la société ou marginalisés à l’école, etc. Certains enfants peuvent vivre des situations difficiles de véritable mal-être. Ils sont au bout de la déprime et ils ont parfois du mal à verbaliser leur mal-être. C’est donc leur corps qui s’exprime pour eux. Certains vont moins jouer, moins manger, être abattus. D’autres, à l’inverse, vont être hyperactifs, très excités, voire agressifs.

Comment prendre en charge ce genre d’enfants ?

Il faut tout simplement gagner leur confiance et les emmener vers un monde de bien-être, où ils se sentent à l’aise. L’objectif visé est de renforcer leur sécurité intérieure, et les détacher de cette emprise d’idées fausses, sur soi.

Les parents aussi font partie de cette prise en charge. Je les appelle à communiquer, à jouer, avec leurs enfants tous les jours, même si ce n’est que 10 ou 15 minutes. Cela leur permet de développer une véritable complicité avec eux et contribue à enrichir le lien qui les unit. Lorsque les parents prennent part à leurs jeux, les enfants comprennent qu’ils leurs accordent de l’importance, ce qui est important pour eux.

Les enfants et les adolescents des années 2000, qui vivent avec les nouvelles technologies omniprésentes, sont-ils très différents de ceux des années 80 ?

Evidemment. Les enfants des années 80, n’étaient pas exposés à la même violence dans les séries, les films, les jeux vidéo et surtout sur Internet. Ils étaient préservés. La violence des premiers jeux vidéo avait nécessairement un côté cartoon jusqu’à la fin des années 90. Mais depuis quelques années, et encore plus sur les nouvelles consoles, les jeux sont devenus si réalistes, si proches de la réalité qu’il peut y avoir pour certains sujets peut-être plus sensibles, plus réceptifs, une forme de confusion qui justifie d’autant plus le contrôle parental.

Comment se protéger du danger des réseaux sociaux ?

La protection de la mauvaise utilisation de ces réseaux repose en premier lieu sur les parents qui ont donc un rôle primordial à jouer dans l’éducation numérique de leurs enfants. Le contrôle parental sert justement à pallier ces carences, en accompagnant les jeunes internautes dans leur découverte du web, et en les protégeant de manière efficace. Pour cela, plusieurs fonctionnalités sont proposées et diffèrent d'un outil à l'autre. Parmi les plus récurrentes figurent notamment la gestion du temps d'utilisation de l'appareil, le filtrage Internet contre les sites inappropriés, qui peut être personnalisé pour chaque enfant, le blocage de certains jeux et de certaines applications…

Que conseillez-vous aux parents qui sont les premiers responsables des actes de leurs enfants mineurs ?

Eduquer un enfant, c’est lui donner l’exemple. C’est communiquer avec lui et le sensibiliser à ce monde virtuel et surtout l’encadrer dans ses démarches. Je ne suis pas contre les NTIC au contraire ils sont utiles tant qu’ils sont utilisés dans le bon sens. Cela dit les consoles de jeux vidéo, les jeux d’ordinateur ou les tablettes ne peuvent pas remplacer les jouets traditionnels. Un sondage réalisé dans 10 pays européens révèle que les enfants âgés de 2 à 5 ans présentent davantage d’habiletés virtuelles que d’habiletés motrices.

Il faut comprendre aussi que la plupart des jeux vidéo ne sont pas appropriés pour les enfants. Les images violentes, présentes dans ces jeux, peuvent créer des angoisses aux plus petits, car ils ne sont pas encore capables de prendre suffisamment de recul par rapport à la fiction.

À l’âge scolaire, certains enfants, particulièrement les garçons, peuvent développer une dépendance aux jeux vidéo, étant incapables de s’en passer. Quand ils jouent, ils n’entendent rien de ce qui se passe autour d’eux ; ils sont coupés du monde réel. Pour ne pas en venir à cette situation, mieux vaut poser des règles d’utilisation précises dès que l’enfant commence à jouer à ce type de jeux.

L'enfant à qui on met des limites va arrêter de vivre dans l'illusion qu'il peut toujours avoir davantage, et donc cesser de se sentir malheureux et mal aimé. Car un enfant qui pense pouvoir sans cesse obtenir plus croit que, si on ne lui donne pas ce qu'il veut, c'est parce qu'on ne l'aime pas.

Propos recueillis par Sarah S.