Mascara : La police sensibilise les Ã©lÃ¨ves sur les risques dâ€™Internet

Dans le cadre leurs activités de sensibilisation de proximité envers les différentes franges de la société, les services de la sureté de wilaya de Mascara ont lancé une campagne de sensibilisation contre les dangers de l’usage d’Internet au profit des écoliers, en collaboration avec la direction de l’éducation. Des cadres de la police animent des cours de sensibilisation au profit des élèves, en coordination avec les staff administratifs et éducatif et établissements scolaires, suivant un programme établi à ce sujet. En effet, des conseils et orientations seront prodigués aux élèves pour lesquels Internet est devenu un outil indispensable, notamment en ce qui concerne la navigation sur des pages suspectes et le téléchargement des jeux électroniques de source inconnue portant des contenus violents.

D’autres conseils se rapportant à l’addiction à Internet et la confidentialité des personnes sur les réseaux sociaux ont été prodigués aux écoliers. Des exemples d’affaires traitées par la Brigade de lutte contre la cybercriminalité ont été aussi relatés pour mettre en garde les écoliers, incité dans le même contexte à prévenir les parents en cas de tout message suspects reçu lors de l’usage de l’outil informatique afin d’éviter de tomber dans le piège des «cybercriminels» qui ne cessent de causer des problèmes tant aux individus qu’aux familles.

A. Ghomchi