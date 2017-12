Basket-ball, Nationale 1 messieurs (Mise Ã  jour) : SuccÃ¨s du CRB Dar BeÃ¯da devant lâ€™USM Alger (72-51)

Le CRB Dar Beida s'est imposé devant l'USM Alger sur le score de 72 à 51, en match comptant pour la mise à jour du calendrier du Championnat d'Algérie de basket-ball, Nationale 1 messieurs, disputé mardi à la salle de Dar Beida. A la faveur de cette victoire, les basketteurs de Dar Beida, toujours invaincus cette saison, s'emparent de la première place du classement avec 18 points, alors que l'USM Alger partage la 8e place avec le PS El Eulma, le CSMBB Ouargla et Gué de Constantine. Prévue initialement le 18 octobre dernier pour le compte de la 2e journée à la salle de Raïs Hamidou (Alger), cette rencontre avait été reportée à deux reprises. Une première fois à cause de l'absence du service d'ordre, d'où sa reprogrammation à Dar Beida selon les règlements en vigueur, puis une deuxième fois suite à la réquisition de la salle de Dar Beida pour la campagne des élections locales du 23 novembre dernier. La 11e journée du championnat est prévue vendredi et samedi prochains.

Classement :

Pts J

1. CRB Dar El-Beïda 18 9

2. IRB Bordj Bou Arréridj 17 9

--. WO Boufarik 17 10

4. USM Blida 16 9

--. US Sétif 16 9

6. NB Staouéli 15 9

7. NA Husseïn-Dey 14 10

8. PS El-Eulma 13 9

--. CSMBB Ouargla 13 9

--. CSC Gué de Constantine 13 10

--. USM Alger 13 10

12. O Batna 11 8

--. OS Bordj Bou Arréridj 11 9

--. RC Constantine 11 10

15. OMS Miliana 10 10

16. GS Pétroliers 8 4