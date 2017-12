FIFA : Lâ€™USM Alger, invitÃ©e Ã  une confÃ©rence sur le football professionnel au Caire

L'USM Alger (Ligue 1 algérienne de football) fait partie des participants à la conférence sur le football professionnel organisée au Caire (Egypte) par la fédération internationale de football (Fifa) en collaboration avec la Confédération africaine (CAF), a annoncé l'instance africaine sur son site officiel. Outre le club algérien, demi-finaliste de la dernière édition de la Ligue des champions d'Afrique, cette conférence qui a débuté mardi a vu la présence des représentants de Kaizer Chiefs (Afrique du Sud), d'Everton (Angleterre), The Scottish Premier League, entre autres, précise la même source. Le Tunisien Tarek Bouchmaoui, président de la commission des compétitions interclubs et de gestion du système d'octroi des licences de clubs de la CAF, a ouvert la conférence en soulignant l'importance du système de licence des clubs et de son application par les membres affiliés à la CAF. L'ancienne star nigériane Emmanuel Amunike a salué les efforts de la Fifa et de la CAF pour développer le football à travers le continent par l'application d'une méthodologie moderne, y compris le système de licence des clubs, qui permettra un développement considérable du football africain. Le directeur des licences de clubs de la FIFA, Sebastian Neuf, a souligné, de son côté, l'importance de cet événement de deux jours pour les fédérations nationales et clubs affiliés à la CAF et sur la manière appropriée d'appliquer le système des licences de clubs. La conférence sera consacrée à des sujets tels que le système d'octroi de licences aux clubs, la gestion des stades, la création d'une chambre nationale de règlement des différends entre autres.