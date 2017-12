Dans la lucarne : La FAF doit voir tous les clubs

Dans le football, notamment les grands championnats, les dirigeants n’ont rien à voir avec la gestion directe des clubs. C’est vrai qu’on peut trouver quelques cas, mais ce n’est pas une règle. C'est-à-dire que les gestionnaires dans les différents championnats viennent de secteurs différents, même s’ils avaient engrangé pour la plupart une très grande expérience pour avoir été d’anciens joueurs où dirigeants dans des structures assez importantes liées au sport. Le fait d’être président de fédération et en même temps être à la tête d’une équipe directement ou par le biais d’une autre personne ayant un lien de parenté ne peut faire bon ménage. En France, Noël Le Graët a été président de Guingamp, et avec le temps est devenu le président de la Fédération française de football. Cela peut exister aussi ailleurs, mais leur nombre se compte sur les doigts d’une seule main. On pourrait en citer d’autres, mais ce qu’il faut retenir, c’est que le vécu d’un président peut le rattraper —cela ne veut pas dire qu’il y a «anguille sous roche». Ce sont des situations où les autorités ont fermé les yeux et toléré pour des raisons qui restent à expliquer. Toujours est-il, personne ne peut ignorer cette évidence qui saute aux yeux. D’ailleurs, on n’a pas manqué de relever que la même situation qui a été vécu par le football français existe aussi chez nous. Kheireddine Zetchi, homme d’affaires de son état, a fait son entrée au football en 1994 avec son équipe du Paradou AC. En un laps de temps assez court, sa formation a gravi les échelons pour venir «flirter», aujourd’hui, avec les meilleurs clubs de l’élite. Le PAC, en effet, a terminé le présent exercice, à la fin de la phase aller, avec 20 pts. C'est-à-dire qu’il n’est qu’à cinq points de l’USMA et 2 seulement sur le MCA. C’est une équipe respectable qui pratique du beau football de l’avis de la plupart des observateurs qui suivent de prés le football algérien. Toutefois, depuis le 20 mars 2017 l’intronisation de Zetchi à la tête de la FAF, a tout changé. Il ne peut porter deux casquettes en même temps. Il fallait choisir entre l’une ou l’autre. Ce qui n’est pas évident aujourd’hui, même si, en apparence, c’est son frère qui a pris le relais du PAC. Malgré son effacement apparent, il ne peut mettre de côté son amour et son attachement indéfectibles pour son équipe dont les joueurs sont appelés à être transférés à l’étranger tôt ou tard, donc sous le coup d’une attention particulière. On a déjà réussi à en placer quelques-uns, comme Attal à Courtrai, Meziani au Havre et Bensebaïni à Rennes. Un travail, à la base, est en train de se faire au sein de cette formation des hauteurs d’Alger. Ce qui fait désordre, selon certains observateurs, demeure le fait que Zetchi, président de la FAF, ne se cache pas quand il s’agit d’afficher son amour pour cette jeune équipe au talent si évident. Il est vrai qu’il ne rate aucun des matches du PAC lorsqu’elle évolue au stade de Bologhine. Le fait qu’il soit, à chaque fois, dans la tribune officielle, fait dire à certains, que par sa simple présence, il peut influer «indirectement» les arbitres. C’est à dire que son équipe est quelque part avantagée parce qu’il est le «boss» du football algérien . Peut-être que ce n’est pas vrai, mais des «soupçons», légitimes, qui peuvent naître peuvent être considérés comme censés et justifiés. Le plus indiqué dans ce cas est d’aller voir tous les clubs des différentes régions du pays. Comme cela, on mettra tout le monde d’accord.

Hamid Gharbi