CSC : De grandes ambitions

Le CS Constantine a étonné ses concurrents et ses supporters par un magnifique parcours, du début jusqu’à la fin de la phase aller du présent exercice, avec trois victoires hors de ses bases. Il a concédé deux défaites seulement face au DRB Tadjenanet sur le score de (2 à 1) et le CRB (1 à 0). On peut dire aujourd’hui, à la fin des 15 premiers matches de la phase aller qu’il a doublé ses points par rapport à la saison dernière dont le pactole n’était que de 14 points. Cette fois-ci, leur compteur est à 31 points.

La bonne santé financière du club lui a permis de faire ce beau parcours et travailler à l’aise, car ils sont sponsorisés par l’entreprise des puits et forage. Les joueurs sont rémunérés comme il se doit et le club n’a pas de dettes comme c’est le cas d’autres clubs. En attendant la phase retour, le CSC, s’il continue sur le même rythme, peut être champion d’Algérie à la fin de la saison. Mais ce ne sera pas facile parce qu’il est aussi menacé par le retour d’une grande équipe, l’USMA, surtout que le retard n’est que de 5 points qui pourrait tout changer dès le début de la phase retour fixée au 06 janvier 2018. La JS Saoura a également du mérite. Elle ne s’est pas classée à la 2e place, avec 27pts, par pur hasard.

Asma K.