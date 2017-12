CRB : Todorov rÃ©siliera son contrat sous conditions

Le CR Belouizdad est aux antipodes de ce qu’il était la saison dernière sous la houlette de Badou Zaki. Sacré vainqueur de la Coupe d’Algérie, à l’issue d’une saison riche en rebondissements, le club belouizdadis n’est plus que l’ombre de lui-même. À tel point qu’il a bouclé péniblement la phase aller,

rythmée par Des contre-performances et d’autres problèmes. En effet, le Chabab a bouclé une phase aller en dents de scie (3-0) face au DRBT. Une défaite qui résume bien le malaise profond dans lequel se morfond l’équipe. Car le problème n’est pas forcément d’ordre financier, même si les nombreuses grèves entreprises par les joueurs durant le parcours pour exiger d’être payés a plombé le moral des troupes, ce qui a immanquablement influé sur les résultats.

Mais au demeurant, le problème est aussi technique. Car il est difficile de croire qu’une équipe assez séduisante sous les ordres de Badou Zaki puisse montrer un visage aussi terne au fil des rencontres.

La direction, loin d’être exempte de tout reproche, a d’ailleurs tenté, au cours d’une réunion d’urgence avec les différentes parties, de cerner le problème pour lui trouver des solutions.

Il semblerait que l’une des solutions prônées par la direction est justement le changement d’entraîneur.

Ivica Todorv ne semble plus faire l’unanimité et des pourparlers ont été entreprises pour essayer de trouver un accord pour une séparation à l’amiable, mais le Yougoslave s’est révélé au cours de la discussion un vrai os pour la direction. Et pour cause, le technicien refuse de partir aussi facilement. Il a imposé une série de conditions pour signer la résiliation de son contrat. Pour l’heure, c’est le statu quo. «Si je dois partir, ce sera sous conditions», a-t-il déclaré non sans avouer que «la situation est vraiment inquiétante». Cela étant dit, si changement il y a, autant qu’il se fasse en ce moment précis pour que l’équipe et le nouveau staff puissent profiter de la trêve et essayer de se remobiliser en prévision de la phase retour.

Car avec 18 points seulement de récoltés, mais aussi et surtout une peu confortable dixième place, le CRB peut vite se retrouver dans la zone rouge si la mauvaise série venaient à se prolonger au retour.

Amar Benrabah