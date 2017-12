Jeux Africains de la jeunesse (Alger-2018) : 6e camp pour les jeunes talents de 21 disciplines

Cinq cent soixante et un jeunes talents (filles/garçons), répartis entre 21 disciplines sportives bénéficieront, du 23 décembre au 6 janvier, d'un camp d'entraînement et de préparation, le 6e du genre, en prévision des jeux Africains de la jeunesse, que la ville d'Alger abritera en 2018, a indiqué le ministère de la Jeunesse et des Sports (MJS).

Onze sites entre écoles nationales et régionales sportives, auberges de jeunesse et Centres de regroupement de Mascara, Souïdania (Alger), Sidi Bel-Abbès et Ghermoul (Alger), ont été retenus pour abriter le camp d'entraînement des jeunes talents qui seront encadrés par 75 coachs et un encadrement médical et administratif composé de 30 personnes, ajoute la même source. Les jeunes talents retenus, dont plusieurs se sont illustrés lors de compétitions africaines avec notamment des records battus dans des disciplines individuelles, poursuivront ainsi leur préparation dans des infrastructures sectorielles en vue d'arriver aux plus hautes marches du podium dans différentes compétitions. «Ces jeunes talents sont sérieusement suivis par leurs fédérations conformément à la stratégie arrêtée par le ministère de la Jeunesse et des Sports, organisateur de ces camps. Ces camps d'entraînement pour jeunes talents sont inscrits dans le cadre de la préparation de ces athlètes en prévision des 3es jeux Africains de la jeunesse (JAJ), prévus en Algérie du 17 au 27 juillet 2018, et d'autres échéances continentales, régionales et internationales», selon la même source.Le programme d'entraînement comprend, outre la préparation générale, «un travail de renforcement des capacités technico-tactiques adapté à chaque discipline et le perfectionnement des services et leur intensité», conclut un communiqué du MJS.