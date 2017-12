RÃ©daction dâ€™une constitution et organisation des Ã©lections en Syrie : De Mistura demande lâ€™aide du Conseil de sÃ©curitÃ©

L'émissaire de l'ONU pour la Syrie, Staffan de Mistura, a demandé mardi au Conseil de sécurité des idées pour rédiger une Constitution et organiser des élections dans le pays. «Je pense qu'il est temps pour l'ONU de préciser les problématiques constitutionnelle et électorale», a-t-il déclaré aux 15 membres du Conseil de sécurité, en évoquant l'«occasion en or» manquée lors du dernier round de discussions à Genève. Ce dernier s'est achevé à la mi-décembre sans avancée, et Staffan de Mistura a accusé la délégation gouvernementale de «ne pas avoir cherché vraiment à avoir un dialogue» alors que l'opposition était venue unie en Suisse. «Nous parlons depuis longtemps du processus constitutionnel et des élections et nous n'avons pas été en mesure dans les discussions inter-syriennes d'impliquer réellement les deux parties. Laissez-moi vous demander de l'aide», a ajouté Staffan de Mistura. Selon lui, des propositions sur la Constitution et les élections permettraient de «stimuler une consultation plus large». Le conflit syrien a fait plus de 340.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés. Au volet humanitaire, le Conseil de sécurité de l'ONU a adopté mardi une résolution destinée à renouveler l'accès de l'aide humanitaire transfrontalière et entre lignes de démarcation en Syrie pour douze mois supplémentaires, soit jusqu'au 10 janvier 2019. La résolution 2393 a été adoptée avec douze votes pour, et trois abstentions —la Bolivie, la Chine et la Russie. Cette résolution demande aux autorités syriennes de répondre avec célérité à toutes les requêtes de l'ONU et de ses partenaires portant sur la livraison d'aide humanitaire entre les lignes de démarcation, et de donner si possible une réponse positive à ces requêtes. La résolution, proposée par l'Egypte, le Japon et la Suède, réaffirme que la situation continuera à se détériorer en Syrie en l'absence de solution politique, et appelle à de nouveaux efforts pour faciliter une transition politique menée et contrôlée par les Syriens. Sur le terrain, 19 civils dont sept enfants ont péri dans la nuit d’hier dans des frappes dans une localité tenue par les rebelles dans la province d'Idleb, dans le nord-ouest de la Syrie en guerre. «Les raids, ont visé plusieurs habitations à Maarchourine», selon des témoins. Parmi les dix-neuf civils tués, figurent sept enfants et treize des victimes sont membres d'une même famille. Les habitants de la localité s'employaient hier matin à nettoyer les décombres après les destructions occasionnées par les raids. Les secours avaient travaillé la nuit à retirer les morts et les blessés des décombres. Vingt-cinq personnes ont été blessées dans les raids, dont certains ont été grièvement atteints. La province d'Idleb est en grande partie contrôlée par Tahrir al-Cham, une coalition terroriste composée essentiellement de l'ex-branche d'Al-Qaïda dans le pays. Cette province est l'une des zones de «désescalade» établies en Syrie pour faire baisser les violences, après des accords entre la Russie, l'Iran, et la Turquie qui soutient l'opposition