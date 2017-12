Grand Angle : Trump-Poutine le nouveau Face-Ã -Face

La communauté internationale et les palestiniens en particulier devraient remercier le président Donald Trump pour sa décision, scandaleuse, irrationnelle et irréfléchie… concernant le statut de la Ville sainte d’El Qods. À bien y réfléchir la déclaration du locataire de la Maison blanche est tombé à point nommé. Depuis des années déjà, la question palestinienne est victime, encore une fois, d’une mise en veille médiatique voir même diplomatique.

Les dossiers syriens, irakiens, yéménites et iraniens, qui secouent la région, ont complètement éclipsé les évènements qui se déroulaient dans les territoires et relégué les implantations de nouvelles colonies juives en Cisjordanie et à El Qods dans la colonne des brèves et les assassinats des Palestiniens dans celle des faits divers. L’annonce de la décision de transférer l’ambassade américaine de Tel-Aviv à El Qods représente, en fait, du pain béni en cette fin 2017 pour l’autorité palestinienne, victime de pression de toute part et qui se voit donc offrir un exutoire pour relancer, en premier, la reconstruction de la Maison Palestine, et surtout se réapproprier ses décisions et redevenir maître de ses choix, trop souvent dictés par d’autres, les Etats-Unis notamment.

Le président Trump, et sans aucune pointe d’ironie, mérite amplement le prix de l’homme de l’année. Car en un seul geste, il a réussi ce que l’ensemble de la communauté internationale et le Quartet réunis n’ont pu réaliser depuis les accords d’Oslo, enterrés d’ailleurs par les différents cabinets israéliens qui se sont succédés. La déclaration vaillante de Mahmoud Abbas de ne plus reconnaitre, ni tolérer à ce que Washington demeure le principal parrain et unique médiateur dans le conflit israélo-palestinien illustre parfaitement ce changement d’attitude et résume le nouveau mode de pensée des acteurs palestiniens, qui ne sont pas prêts à revenir en arrière au risque non seulement de paraitre pas fiable du tout, tant au niveau de l’opinion interne que de la communauté internationale. Se contredire et renier ses propos à se stade de développement, c’est faire partie de la nef des «fous» pour reprendre l’expression du président de l’autorité palestinienne qui a très vite compris qu’il y avait là un vrai coup à jouer pour se défaire de l’emprise américaine sur le dossier.

L’apport des Russes en Syrie, n’est d’ailleurs pas passé inaperçu pour les dirigeants palestiniens. Et c’est à partir de Moscou que le conseiller politique de Mahmoud Abbas, Nabil Shaath, a planté le nouveau décor en annonçant la nécessité d’un nouveau format international pour relancer le processus de paix, en s'appuyant sur le respect de la légalité et des droits légitimes des Palestiniens. Avec la présence russe dans ce dossier, c’est un autre chapitre qui s’ouvre avec en arrière plan un combat de titans dans la région dont Moscou a déjà remporté la première manche.

M. T.