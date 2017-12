Processus de paix : Nabil ShaÃ¢th revendique un nouveau format

Le dirigeant palestinien, Nabil Shaath, conseiller politique du président palestinien, a revendiqué à Moscou, un nouveau format international pour relancer le processus de paix au Moyen-Orient, en s'appuyant sur «le respect de la légalité et des droits légitimes des Palestiniens». «Après les remous occasionnés par la décision condamnable» du président américain Donald Trump sur le statut d'El Qods et le véto US à la résolution de l'ONU condamnant la reconnaissance unilatérale d'El-Qods comme capitale d'Israël, M. Nabil Shaath a indiqué lors d'une conférence de presse à Moscou, que désormais, les Palestiniens «n'acceptent plus les Etats-Unis comme seul parrain du processus de paix et revendiquent plutôt un cadre international plus étoffé où le droit international et les résolutions de l'ONU sont totalement respectés». Nabil Shaath, ancien ministre des Affaires étrangères de l’Autorité palestinienne, a motivé cette revendication palestinienne par «les changements politiques et géostratégiques qui s'opèrent dans le monde, notamment au niveau des rapports de force à l'échelle internationale». Face aux «violations incessantes de la légalité internationales et des résolutions de l'ONU» par l'occupant israélien, le dirigeant palestinien demande une révision des Accords d'Oslo (1991) «puisque plusieurs clauses contenues dans ces accords ne sont pas respectées par Israël». «La communauté internationale doit dans ce cas, prendre des mesures contre Israël (...) car, en vérité, le problème réside dans l'occupation et non pas dans les Accords d'Oslo». Une délégation palestinienne composée de Nabil Shaath et des deux membres du comité exécutif de l'OLP, Qais Abou Layla et Salah Rafat, était ce mardi en visite à Moscou où elle a été reçue par le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov. Les entretiens ont porté sur «le développement de la situation en relation avec le processus de règlement palestino-israélien, notamment après la décision américaine de reconnaître El Qods comme la capitale d'Israël, ainsi que le déroulement du processus de réconciliation inter-palestinienne". Selon un communiqué du ministère russe des Affaires étrangères, la partie russe a souligné que «toutes les questions relatives au statut définitif des territoires palestiniens, y compris le sort de Jérusalem (El Qods) doivent être traitées dans le cadre des négociations directes palestino-israéliennes (...) Moscou confirme sa volonté de continuer à promouvoir les efforts visant à instaurer un dialogue politique entre Palestiniens et Israéliens sur la base de la légalité internationale aussi bien dans le format bilatéral et dans le cadre du Quartet international du Moyen-Orient». La délégation palestinienne a procédé, lors de cette visite, à la relance de la commission politique russo-palestinienne présidée conjointement par Nabil Shaath et par Mikhaïl Bogdanov, représentant spécial du président de la Fédération de Russie pour le Proche-Orient et l'Afrique et vice-ministre russe des Affaires étrangères.