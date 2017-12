Nouveau vote aujourdâ€™hui Ã  lâ€™Onu sur le statut dâ€™El-Qods : Washington menace

L'Assemblée générale de l'ONU est appelée à voter aujourd’hui une résolution condamnant la reconnaissance par Washington d’El-Qods comme capitale d'Israël, ce qui a suscité mardi une très ferme mise en garde des États-Unis.

«A l'ONU, on nous demande toujours d'en faire plus et de donner plus», a relevé dans un tweet l'ambassadrice américaine aux Nations unies, Nikki Haley. Avant d'ajouter : «Alors, quand nous prenons une décision, suivant la volonté du peuple américain, sur où mettre NOTRE ambassade, nous ne nous attendons pas à ce que ceux que nous avons aidés nous ciblent. Jeudi, il y aura un vote critiquant notre choix. Les Etats-Unis noteront les noms». Nikki Haley a précisé et renforcé cette menace dans une lettre qu'elle a adressée aux ambassadeurs à l'ONU que plusieurs pays a pu voir.

«Le président (Donald Trump) observera attentivement ce vote et il a demandé que je lui signale les pays qui auront voté contre nous», a écrit l'ambassadrice américaine. «Nous prendrons note de chacun des votes sur cette question», a-t-elle averti dans sa lettre. Selon une source diplomatique, Washington a engagé une campagne de pression à l'égard des membres de l'Assemblée générale qui entendraient voter en faveur du texte. Et le langage est similaire à celui utilisé lundi par Nikki Haley à l'adresse de ses 14 partenaires au Conseil de sécurité qui avaient approuvé la résolution présentée par l'Egypte. Le regard noir, Nikki Haley avait alors lancé : «ce vote est une insulte et un camouflet que nous n'oublierons pas". Au Conseil de sécurité, Washington avait eu recours à son droit de veto pour empêcher l'adoption du texte. L'Assemblée générale compte 193 pays et la résolution soumise aujourd’hui au vote pourrait rassembler jusqu'à quelque 180 voix, selon certaines sources. À la différence de ce qui se passe au Conseil de sécurité, il n'y a pas à l'Assemblée générale de droit de veto et les textes qui y sont adoptés n'ont pas de valeur contraignante. Le projet de résolution à l'Assemblée générale reprend globalement les termes du texte proposé lundi au Conseil de sécurité. Y sont ajoutés des rappels des résolutions concernant

El Qods et adoptées par l'Assemblée générale, y compris les plus récentes. Ce texte est proposé par le Yémen et la Turquie (membre de l'Otan, dominée par les Etats-Unis), au nom du groupe des pays arabes et de l'Organisation de la coopération islamique (OCI). La semaine dernière, les dirigeants de l'OCI ont proclamé El Qods-Est «capitale de l'Etat de Palestine» et ont appelé les autres pays à reconnaître un Etat de Palestine et El Qods-Est comme sa capitale occupée.

L’ONU adopte une résolution réaffirmant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination

L’Assemblée générale de l’ONU a adopté mardi une résolution réaffirmant le droit du peuple palestinien à l’autodétermination et à la création d’un Etat palestinien indépendant.

La résolution, adoptée par un vote écrasant, a recueilli 176 voix pour et 7 contre (Etats-Unis, Canada, Israël, Etats fédérés de Micronésie, Iles Marshall, Nauru, et les Palaos). Le vote a enregistré quatre abstentions, celles du Cameroun, du Honduras, du Togo et des Tonga. Le texte adopté au lendemain du veto américain opposé à une autre résolution du Conseil de sécurité rejetant la décision américaine sur El-Qods occupée, a exhorté tous les Etats membres de l’ONU à continuer de soutenir le peuple palestinien pour exercer son droit à l’autodétermination.