Le Coin du copiste : Hommage à Gilbert Meynier

La disparition de l’historien Gilbert Meynier, grand ami de l’Algérie, a provoqué beaucoup d’émoi entre les deux rives. L’homme qui était une véritable tête pensante, universitaire de renom, était connu pour sa modestie et ses qualités humaines mais surtout pour son engagement en dehors des sentiers battus à faire valoir certaines vérités historiques qu’il jugeait justes usant d’un esprit de recherche et de documentation tout au long d’une vie avec près de quarante années où il avait œuvré inlassablement à impulser entre les deux pays une nouvelle approche de l’histoire de la colonisation avec l’espoir d’une évolution progressive qu’approuvait bon nombre de ses confrères algériens et français s’agissant d’un retour apaisé vers une histoire partagée entre l’ancienne puissance coloniale et l’Algérie indépendante : « La vie de Gilbert s’est confondue avec l’histoire de notre pays. Pays qu’il a tant aimé, tant de fois visité et pour lequel il a consacré plus de quarante ans de recherche. Avec sa disparition c’est une partie de l’histoire de notre pays qui s’en va. J’ose espérer que les Algériens reconnaîtront l’œuvre monumentale qu’il a consacrée sa vie durant à l’histoire de notre pays très riche mais mal connue et mal enseignée, c’est une dette d’amitié et de justice que nous lui devons», écrit un auteur anonyme sur le quotidien « Liberté » en guise d’hommage appuyé à la personnalité du défunt dont il n’a de cesse de vanter la rigueur intellectuelle et l’honnêteté sans faille à l’égard des idéaux qu’il avait voulu mettre en avant pendant son parcours parsemé de visites dans notre pays et de période au lendemain de l’indépendance où l’historien, tout en préparant une thèse de doctorat, avait enseigné dans les villes d’Oran et de Constantine : « Né le 25 mai 1942 à Lyon, il est agrégé d’histoire en 1966, docteur ès lettres en 1979 et a obtenu son doctorat d’État en histoire le 9 juin 1979 à l’université de Nice sur le thème de “L’Algérie révélée, la Première Guerre mondiale et le premier quart du XXe siècle”, 2201 pages. Thèse dirigée par le regretté André Nouschi. Éditée d’abord aux Éditions Droz, Genève en 1981, rééditée ensuite dans une version revue, corrigée et rehaussée d’une préface de Pierre Vidal Naquet et d’une postface d’André Noushi, aux Éditions Bouchène en 2015. L’Algérie révélée, un chef-d'œuvre, incontestablement, il est, comme l’a remarquablement relevé Pierre-Vidal Naquet dans sa préface, “un grand livre d’histoire… un livre profondément dialectique…”. Pendant sa jeunesse, Gilbert a exercé comme professeur au lycée d’Ussel en Corrèze de 1965 à 1966, puis au lycée Alain Fournier de Bourges de 1966 à 1967. Il a rejoint le lycée français d’Oran de 1967 à 1968, puis l’université de Constantine de 1968 à 1970 en tant que maître de conférences, avant de revenir en France pour enseigner au lycée Clémenceau de Reims de 1970 à 1971. Enfin, il a professé à l’université de Nancy II de 1971 à 1984, promu professeur des universités dans le même établissement de 1984 à 2000. Année de son départ en retraite et de son installation définitive avec sa famille à Lyon, il est professeur émérite depuis 2002 », poursuit cette personne qui semble avoir bien connu l’homme et qui signe simplement de ses initiales. Celui qui parlait d’une amitié franco-algérienne en voulant rectifier dans le bon sens l’ironie d’une histoire expurgée de l’idéologie coloniale avait légué à l’humanité une œuvre monumentale— en témoigne les volumineuses pages de sa thèse — qui avait contribué à une véritable histoire croisée entre l’Algérie et la France qui cumule près de deux siècles de patientes investigations. Hommage donc à Gilbert Meynier qui avait rêvé sa vie durant d’une histoire féconde et fondamentale entre l’Occident et l’Orient.

L. Graba