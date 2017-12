Festival national du thÃ©Ã¢tre professionnel : Lâ€™Ã©dition de la rÃ©sistance

Dix-sept spectacles de théâtre en provenance de plusieurs wilayas seront en compétition, lors de la douzième édition du festival national du théâtre professionnel (FNTP), qui aura lieu du 23 au 31 décembre au théâtre national algérien (TNA) Mahieddine-Bachtarzi. c’est ce qu’a annoncé, hier, Mohamed Yahiaoui, commissaire du FNTP, lors d’une conférence de presse.

Les prix qui seront décernés lors de la cérémonie de clôture sont le grand prix du FNTP pour le meilleur spectacle, meilleur texte, meilleure mise en scène, meilleure interprétation masculine et féminine, meilleure scénographie, meilleure création musicale ainsi que le prix spécial du jury.

Dix-sept théâtres régionaux et coopératifs prendront part à cette 12e édition à raison de deux spectacles par jour, à 15h et à 19h, à la salle Mustapha-Kateb du TNA. Le spectacle d’ouverture sera animé par le théâtre régional de Constantine qui présentera « Slalem Edalma » du metteur en scène Kamel Ferad. A noter également la première participation au FNTP du théâtre régional d’El Djelfa avec « Attacha », une pièce sur un texte de Smail Ibrir et mise en scène par Hawache Enaes. Ces œuvres seraient sous l’œil d’un jury présidé par Allaoua Djaroua et qui comporte quatre comédiens et un metteur en scène ; il s’agit d’Azri Gouti, Lotfi Bensbae, Boukhari Helab et Souad Sebki.

Sept spectacles seront présentés en hors compétition à la salle de cinéma Chihab, présentés par des associations, coopératives ainsi qu’un spectacle produit par les étudiants de l’institut supérieur des métiers des arts du spectacle et de l’audiovisuel (ISMAS), ainsi qu’un programme de proximité pour les enfants et de théâtre de rue à la placette Mohamed-Touri.

Ayant créé beaucoup de polémiques quant à sa tenue et son report, le FNTP édition 2017 aura lieu pour clôturer l’année. « C’est la période propice de la tenue du 12e FNTP. Coïncidant avec les vacances d’hier, cela va permettre aux familles et aux étudiants à se rendre en force au TNA. L’échange entre les wilayas serait riche également pendant cette période du moment qu’il s’agit d’un festival national qui nous a toujours habitués à des échanges de qualité », a souligné Mohamed Yahiaoui. Le commissaire a fait savoir que le budget du ministère de la Culture octroyé au FNTP a été revu à la baisse par rapport à la précédente édition (500 millions de centimes pour la 11e édition tenue en septembre 2016 ndr), et que le commissariat du FNTP veut soulever le défi pour assurer la tenue de cet événement majeur du quatrième art algérien. « Nous remercions nos sponsors et mécènes qui nous ont aidés. La billetterie serait payante pour cette édition pour le prix symbolique de 200 DA», a encore noté le commissaire.

Pour rendre un vibrant hommage à Omar Guendouz pour tout son apport au théâtre et à la culture algériennes, un atelier de critique théâtrale aura lieu au bénéfice des journalistes sous la direction des docteurs algériens Adléne Ben Djilali et Malika Zegai, ainsi que les docteurs marocains Fahd El Kaàd et le tunisien Youcef Bahri. Pour le programme académique du 12e FNTP, trois conférences sont au programme, il s’agit de « L’expérience théâtrale d’Abdelhalim Rais, Les affluents et le rayonnement », un hommage à cet homme d’exception qui a milité à la troupe artistique du FLN pour l’internationalisation de la cause algérienne, « Le divertissement dans le théâtre algérien », ainsi que

« L’adaptation de la narration romanesque aux planches de théâtre ».

Kader Bentounès