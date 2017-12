Regard : Une affaire de parents

Les parents ne sont plus tenus de faire vacciner leurs enfants au niveau des établissements scolaires contre la rubéole et la rougeole, après tout le «blabla» de l’année dernière, suite à une correspondance adressée par les chefs d’écoles primaires et de CEM aux parents pour se prononcer sur la vaccination ou non de leurs enfants dans les structures où ils sont scolarisés». Cette nouvelle disposition, qui donne libre choix aux tuteurs et aux familles quant à la vaccination, cette rentrée scolaire, vient clore de manière définitive —et ne laisse plus de doute— sur la responsabilité des parents en premier lieu. Il faut dire, en effet, qu’une mauvaise interprétation du contenu de la lettre envoyée aux chefs de familles des élèves a été faite, rappelons-le, et n’a pas été du goût des parents, faute d’informations fiables et de coordination entre les ministères de l’Education Nationale et de la Santé, la Population et la Réforme hospitalière. Aujourd’hui, nous sommes tous unanimes —les parents avant tout connaissent mieux que quiconque l’importance des rappels— pour assurer un bon développement des enfants, d’une part, et la préservation de leur immunité. Néanmoins, une communication mal interprétée donne toujours lieu à un mauvais feedback, chose qu’on ne peut se permettre quand il s’agit

d’enfants. Cette année, enfin, les parents sont libérés de ce «malaise» et le dernier mot leur revient de droit pour s’acquitter de cette mission hors des établissements publics de santé de proximité. En d’autres termes, la balle est dans le camp des tuteurs et tout le monde est satisfait du dénouement de cette «affaire» qui a fait couler beaucoup d’encre l’année passée. Une question pourtant mérite d’être posée : avons-nous le droit de jouer avec la santé de nos enfants ? Les parents, répondront, sans hésiter, par la négative, pour peu que les services concernés mettent le paquet pour sensibiliser les gens sur le rôle des vaccins. Mais pour cela, la démarche à suivre et les supports utilisés à cette fin restent plus que nécessaires pour l’adhésion de tout le monde à cette importante campagne de sensibilisation.

Samia D.