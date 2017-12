Droits de lâ€™enfant : Un long chemin Ã  parcourir

L’Organe national de protection et de promotion de l’enfance a commémoré, mardi dernier à Alger, pour la première fois, le 25e anniversaire de la ratification par l'Algérie de la Convention des droits de l'enfant, le 19 décembre 1992, en présence de représentants de différents secteurs intervenant dans le domaine de la protection de l'enfance et de la société civile.

Organisée au Palais de la culture, cette rencontre a donné lieu à un débat sous le thème «25 ans après la ratification de la Convention des droits de l'enfant : réalisations et défis», qui a permis de mettre en exergue les réalisations des différents secteurs de l'État ainsi que la société civile en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant.

Dans son allocution , la déléguée nationale à la protection de l’enfance, Meriem Chorfi a rappelé le contenu de la convention qui obligent les parties signataires à assurer un environnement sécurisé pour que l'enfant vive au sein d'une famille solide qui veillera à son éducation et au développement de sa personnalité sur la base de valeurs fondamentales.

Estimant que la célébration de cette journée permettra de mettre en relief les étapes franchies par l'Algérie en matière de protection et de promotion de l'enfance ainsi que les perspectives futures,

Mme Chorfi a mis en avant les réalisations des différents secteurs de l'Etat, la direction générale de la Sûreté nationale (DGSN), la Gendarmerie nationale et la société.

Elle a également précisé que la loi algérienne pour la protection de l'enfance, promulguée le 15 juillet 2015 «procède» directement de la Convention internationale des droits de l'enfance, soulignant que la loi garantit à l'enfant la protection sociale et juridique, renforcée par la création d'un Organe national de protection et de promotion des droits de l'enfant à même de veiller sur une bonne pratique de leurs droits et d'intervenir en cas d'atteinte. Elle a rappelé le numéro vert qui sera mis en service dans les tous prochains jours par l'Organe national de la protection et de la promotion de l'enfance pour le signalement de cas d'atteintes aux droits de l'enfant.

L'Organe mettra prochainement en place un système national d'information sur les droits de l'enfant et l'état d'exécution de la Convention sur les droits de l'enfant, a fait savoir la responsable, précisant que ce système sera une «référence» en matière d'informations et de statistiques relatives à l'enfance.

Les quatre séances de débat ouvert entre les représentants du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, du ministère de la Justice, du ministère de l'Education nationale, du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, du ministère de la Formation professionnelle, du ministère de la Jeunesse et des Sports, du ministère de la Solidarité nationale, de la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN), de la Gendarmerie nationale et de la société civile, ont permis à chaque partie de mettre en avant leurs réalisations en matière de protection et de promotion des droits de l'enfant.

Toutes les parties ont insisté sur le rôle «crucial et fondamental» de la famille, première cellule de la société dans la protection des enfants contre les fléaux sociaux, notamment les dangers liés à la mauvaise utilisation d'internet, appelant à coordonner les efforts entre les intervenants dans le domaine de l'enfance au service des intérêts de l'enfant et de la protection de ses droits. La rencontre s'est achevée par la présentation de la chanson «Wladna» (nos enfants) qui appelle à protéger les enfants contre les agressions et à promouvoir leurs droits. De nombreux artistes et sportifs ont participé à ce projet initié par Hakim Salhi et Salima Souakri. (APS)