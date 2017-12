Rougeole et rubÃ©ole : DÃ©but de la campagne de vaccination

C’est aujourd’hui que la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole au profit des élèves scolarisés est lancée à travers le pays. Pierre angulaire de l’opération, la sensibilisation à cette vaccination a été placée, cette année, au cœur des préoccupations des responsables de l’Établissement public de santé de proximité (EPSP).

Du 21 décembre au 7 janvier prochain l’opération de vaccination, contrairement à ce qui se faisait jusqu'à maintenant, ne se fera pas au niveau des écoles, mais aura lieu au niveau des structures de vaccination des établissements publics de santé de proximité (EPSP) et salles de soins des établissements publics de santé.

À Alger dix EPSP et vingt deux polycliniques réparties sur 57 communes et 13 circonscriptions administratives de la capitale sont mobilisées pour la circonstance. Les équipes médicales seront renforcées pour aider les staffs des services de la santé scolaire qui supervisent 97 unités de dépistage et de suivi (UDS) en milieu scolaire. Plus de 200 médecins, près de 190 agents de vaccination, 54 infirmiers et infirmières et plus de 180 psychologues sont mobilisés. « Nous avons pris des précautions afin de rassurer les parents par rapport à la polémique qui a eu lieu lors de la campagne de mars dernier. Le comité de vaccination a décidé donc de lancer cette campagne pendant les vacances scolaire pour éviter que les réactions organiques de la vaccination ne perturbe la scolarité des élèves, même si nous restons persuadés qu’il n’y a aucun danger à se faire vacciner .

Rattraper le retard

«Depuis les années 80, des millions d’enfants ont été vaccinés sans aucun problèmes » dira le DR Aourane Saliha, membre du comité technique de vaccination afin de dissiper tout malentendu ou toute autre polémique susceptible d’alimenter les élèves eux-mêmes et les parents. Plus de 620 000 doses de vaccins contre la rougeole et la rubéole sont actuellement disponibles. Elles sont réparties à travers les EPSP après leur réception au niveau de l’Institut Pasteur d’Algérie. Autrement, les quantités sont «largement suffisantes», estime le Dr Aourane qui a précisé que cette campagne concernera les élèves des cycles primaire et moyen, âgés de 6 à 14 ans. Cette opération touchera près de 580 000 élèves au niveau des établissements éducatifs publics et plus de 33 000 autres scolarisés dans les écoles privées.

Il est bon de rappeler que la campagne nationale de vaccination contre la rougeole et la rubéole en milieu scolaire s’inscrit dans le cadre du programme national de l’éradication de ces deux affections, conformément aux recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et l’avis du Comité technique des experts.

« Nous sommes en retard par rapport à ce programme et nous devons le rattraper à travers un rappel pour les enfants qui n’ont pas eu le vaccin RR avant l’âge de 6 ans» précisera le Dr Aourane. Cette campagne vise à renforcer l'immunité des élèves des cycles primaire et moyen contre la rougeole et la rubéole ; leur tranche d'âge étant la plus exposée à ces deux maladies infectieuses, et ce, pour éviter toutes leurs complications.

Ces épidémies censées avoir disparu, mais qui tuent toujours

Les vaccins requalifiés par l’OMS, homologués et sécurisés visent à contrer la résurgence de bactéries ou d’affections qu’on croit disparues, mais qui peuvent tuer à nouveau, comme la rougeole et la rubéole. La rougeole est une des maladies infectieuses la plus contagieuse. Elle peut se compliquer de pneumonies et d’encéphalites, pouvant allant jusqu’au décès. La vaccination contre la rougeole consiste en l’administration de deux doses de vaccin rougeole-oreillons-rubéole (ROR), la première à 12 mois, la seconde avant 18 mois. La protection à l’issue des deux doses est proche de 100 %. La rubéole est une infection contagieuse due à un virus qui provoque de la fièvre et une éruption cutanée. Elle survient le plus souvent chez l'enfant, cependant sans gravité. Par contre, c'est une infection potentiellement grave chez la femme enceinte qui n'est pas immunisée, car la rubéole peut entraîner des malformations du foetus. La vaccination, et mieux encore l’infection naturelle précoce, sont les seuls moyens efficaces de prévention contre cette maladie préoccupante. Le nombre de pays utilisant le vaccin anti-rubéoleux dans leur programme national continue d’augmenter régulièrement. En décembre dernier, 152 pays sur 194 avaient introduit le vaccin anti-rubéoleux, avec toutefois une couverture nationale variable comprise entre 13% et 99%.

Le véritable enjeu c’est la santé des enfants. Et pour la protéger, il n’y a pas meilleur rempart que la vaccination, laquelle a fait preuve de son efficacité et de son innocuité.

Farida Larbi