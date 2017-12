APN, examen du projet de loi de RÃ¨glement budgÃ©taire 2015 : AmÃ©liorer le contrÃ´le des fonds publics

Dans le cadre de l’examen du projet de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2015, la commission des finances et du budget de l’Assemblée populaire nationale (APN) a tenu, mardi, une réunion consacrée à la présentation de l’exposé du directeur général des Douanes par intérim, M. Noureddine Allègue.

Lors de cette réunion, présidée par M. Toufik Torche, président de la commission, en présence des directeurs du secteur, M. Noureddine Allègue est revenu sur les différentes mesures prises au titre de la loi de finances pour 2018, qui intervient dans une conjoncture caractérisée par le recul des cours mondiaux du pétrole et par la baisse des recettes des exportations du pétrole, de 60 mds USD, en 2014, à 34 mds USD, en 2015.

S’exprimant, pour sa part, M. Berdjoudj Hakim, Chef d’études à la Direction d’études chargée de l’organisation et de la modernisation des services, a présenté un exposé sur la mission du secteur des douanes en termes fiscal et économique, notant dans ce sillage que la Direction «contribue à hauteur de 40% au budget de l’État». Convié à prendre la parole, M. Abalou Ibrahim, Directeur de la Fiscalité et du recouvrement à la Direction générale des Douanes (DGD), a fait savoir que «le total du montant recouvré par l’administration des Douanes en 2015 a dépassé les mille milliards (1.000 mds) de dinars, soit 40% du total des recettes ordinaires du budget de l’État, hors fiscalité pétrolière».

On apprend également que «le montant des exemptions appliquées dans le cadre du partenariat avec l’Union européenne (UE) a atteint 141 mds DA en 2015, et qu’ils se sont élevées pour la Grande zone arabe de libre-échange (GZALE) à 17 mds DA, tandis que les avantages fiscaux ont atteint 428 mds DA». Le directeur de la réglementation à la DGD a, de son côté, révélé que ses services ont recouvré, dans le cadre de l’assainissement, un montant total de «5 mds DA, au titre des condamnations pénales».

En outre, «4 mds et 7.000 DA ont été recouvrés au titre de la vente aux enchères publiques, tandis que le montant recouvré au titre des transactions et conciliation est de l’ordre de 2 mds DA».

Les membres de la commission des finances et du budget de l’APN, et après avoir salué les efforts consentis par la Direction des Douanes, ont mis l’accent sur l’importance d’encourager l’exportation, «en réunissant les moyens, en accordant les facilitations, en révisant la structuration du secteur, pour ce qui est des zones frontalières».

Nécessité de coordonner les efforts entre les directions des finances



Ils ont, d’autre part, mis l’accent sur l’impérieuse nécessité d’optimiser les conditions sociales des agents douaniers et de coordonner entre les différentes directions (impôts, organismes d’appui à l’investissement (CNI) et Direction générale du domaine national). L’autre point relevé concerne en fait la «nécessité d’intensifier les barrages sécuritaires en vue de venir à bout du phénomène de contrebande, de redynamiser le rôle du contrôle de l’origine et de la qualité des marchandises importées», de même qu’ils ont appelé à revoir le code des Douanes en vue de l’adapter à l’évolution de la situation internationale.

Poursuivant ses réunions dédiées à l’examen du projet de loi portant règlement budgétaire de l’exercice 2015, la commission des finances et du budget a organisé, le même jour, une rencontre consacrée à la présentation de l’exposé du Directeur général de la Direction général du Domaine national (DGDN), M. Djamel Khaznadji. Selon un communiqué de cette institution parlementaire, le DG du domaine a indiqué que le projet de modernisation de la Direction permettra à cette institution «d’augmenter ses revenus et d’améliorer les méthodes de recouvrement par rapport à la situation actuelle». M. Khaznadji a également expliqué que le projet de modernisation de l’Administration de la DGDN est à même de revoir à la hausse les revenus des domaines, à travers le renforcement des moyens de suivi et de recouvrement. S’exprimant davantage sur cette question, il relève que la modernisation attendue de la DGDN devrait en fait se produire en deux étapes essentielles : la première sera consacrée à la numérisation des Conservations foncières, à travers une expérience-pilote menée dans trois Conservations, pour l’inscription numérique des actes de propriété. «Cette expérience-pilote sera généralisée, en mars prochain, à 190 Conservations foncières réparties sur tout le territoire national», a-t-il fait savoir. La deuxième phase sera celle de la modernisation de toutes les activités de la DGDN, «à l’instar du cadastre et la gestion des domaines de l’État, ainsi que le renforcement des mécanismes de recouvrement des recettes, ce qui permettra de préserver et de valoriser ces domaines». Le DG des Domaines, et tout concédant, lors de cet exposé présenté devant la commission des finances et du budget de la chambre basse du Parlement, que son administration accuse «un grand retard», qu’il va falloir rattraper en matière de modernisation, a ensuite insisté sur le fait que les pouvoirs publics accordaient une importance capitale à la modernisation de cette administration.



L’augmentation des accréditations au budget de fonctionnement 2015 due à la hausse de la dette publique



Évoquant le gel des projets publics programmés, sur fond de crise économique induite par la chute des prix du pétrole sur les marchés internationaux, il signale que ce dernier ne concerne pas le projet de modernisation de la DGDN.

Lors de l’examen du contenu du projet de texte de loi, les membres de la commission des finances et du budget de l’APN « se sont interrogés sur le sort des investissements non exploités et qui se trouvent en dehors du territoire national», appelant à revoir les prix symboliques de la location. Ils ont, en outre, souligné la nécessité de préserver les terres agricoles et de ne pas les exploiter aux fins de construction, appelant «à trouver une formule à même de régler le problème des logements de fonction», note la même source.

Poursuivant ses réunions consacrées à l’examen du même texte, la commission des finances et du budget a écouté avec attention l’exposé présenté par le directeur général du Budget, M. Farid Bekka.

Lors d’une réunion présidée par le président de la commission, le DG du budget a révélé que «le projet de budget de l’État proposé pour l’exercice 2015 s’est élevé à 8.858,1 milliards DA, avec une augmentation de 15,7% par rapport à 2014 avec des accréditations de 7.656,2 milliards DA».

Il a précisé que 4.972,3 milliards DA ont été consacrés au budget de fonctionnement, contre 3.885,8 milliards DA pour le budget équipement, ajoutant que les autorisations des programmes se sont élevées à 4.079,7 milliards DA, soit une hausse de 48,66% par rapport à 2014. S’exprimant au sujet de l’augmentation des accréditations allouées au budget de fonctionnement 2015, qui s’élève à 5,47%, M. Bekka note que celle-ci «est due à la hausse de la dette publique, suite au relèvement du taux de la dette publique interne, et à l’augmentation des dépenses des salaires, notamment la prise en charge de nouveaux postes budgétaires, outre les dépenses de formation et de promotion ordinaire des fonctionnaires». Bon à savoir aussi, les subventions de fonctionnement sont passées à 28,36 milliards DA en 2015, suite à l’entrée en activité de 1.135 nouvelles entreprises et à différentes charges liées aux secteurs de la Santé, de l’Éducation, de la Culture et de l’Enseignement supérieur, ainsi que des montants alloués à la gestion et à la maintenance destinés à la gestion des services de l’État, outre les allocations des moudjahidine.



Interrogations sur la non-réalisation des objectifs des programmes 2015



À retenir que les dépenses publiques d’investissement ont porté sur trois axes. «Il s’agit, en premier lieu, de la poursuite de la mise en œuvre du programme de développement en cours, de l’inscription de nouvelles opérations dans les secteurs de l’habitat, des ressources en eau, de l’énergie, de l’éducation, de la formation, de l’enseignement supérieur, de la santé, outre l’élaboration d’études pour la réalisation de projets publics».

D’autre part, et pour ce qui est du programme sectoriel centralisé, ce dernier a consommé 66,27% des dépenses d’investissement, contre 33,73% pour le programme sectoriel décentralisé, a poursuivi M. Beka.

Lors de l’examen de ce projet de texte, les membres de la commission des finances et du budget se sont, notamment interrogés sur les raisons qui sont à l’origine de la non-réalisation des objectifs escomptés des programmes inscrits au titre de l’exercice 2015, et ce «malgré les bons indicateurs économiques de 2014».

Les préoccupations des députés ont porté, par ailleurs, sur l’avenir des projets ayant atteint des taux de réalisation de 60 à 80%, notamment ceux relevant du secteur de l’Éducation, particulièrement à la lumière de la crise économique qui secoue le pays, avant d’appeler à la présentation des bilans de fonctionnement des ministères de la Solidarité nationale, et de l’Enseignement supérieur, notamment.

Enfin, et avant de soulever «la possibilité d’accorder une vision prospective à la Direction générale du budget, pour limiter les mesures préventives, à la lumière de l’augmentation des prix du pétrole», les parlementaires membres de la commission des finances et du budget ont demandé davantage d’éclairages sur les prérogatives des contrôleurs financiers, notamment leur méthode de travail avec les opérateurs économiques.

La loi portant règlement budgétaire est, faut-il le rappeler, un mécanisme de contrôle a posteriori de l’exécution du budget relatif à l’exercice actuel moins trois ans.

Pour le gouvernement, ce texte de loi constitue l’un des outils de contrôle de la gestion des fonds publics et de la consécration de l’exercice de bonne gouvernance, ainsi que le principe de séparation des pouvoirs.

Soraya Guemmouri