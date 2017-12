CoopÃ©ration parlementaire : M. Bensalah s'entretient avec l'Ambassadeur russe

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah s'est entretenu, hier à Alger, avec l'ambassadeur de la Fédération de Russie à Alger, Igor Beliaev, sur le niveau des relations bilatérales et la coopération entre les deux pays. Les entretiens entre les deux parties ont porté sur «le niveau des relations bilatérales et les moyens de les renforcer et de les élargir à travers la haute commission mixte et l'échange de visites de haut niveau», a indiqué un communiqué du Conseil de la nation. Les deux responsables ont évoqué en outre «la coopération parlementaire entre les deux pays et la nécessité de la promouvoir au niveau escompté», soulignant à ce propos «l'importance de l'échange de visites», a précisé la même source.

La rencontre a permis d'»échanger les vues sur des questions d'actualité régionale», a affirmé le communiqué du Conseil. (APS)