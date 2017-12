AlgÃ©rie-SuÃ¨de : des relations excellentes

Les relations politiques et diplomatiques «excellentes» entre l'Algérie et la Suède ont été au centre d'une rencontre entre le président de la Commission des affaires étrangères, de la coopération et de la communauté à l’étranger à l'Assemblée populaire nationale (APN), Abdelhamid Si Afif et la députée du parlement suédois, membre de la Commission commerce et industrie, Mme Asa Eriksson. M. Si Afif a rappelé au cours de cette rencontre l'importance de la diplomatie parlementaire qui s'est «renforcée grâce aux importantes réformes politiques initiées par le Président de la République et couronnées par une Constitution consensuelle qui a érigé la diplomatie parlementaire comme action complémentaire à la diplomatie officielle dans le cadre des larges prérogatives attribuées à l'autorité législative, outre le rôle important de l'opposition politique», avant de donner un aperçu de la composante pluraliste de l'APN. Au volet coopération économique, le président de la Commission a indiqué que l'Algérie œuvrait actuellement à «développer son économie en encourageant la productivité et la diversité», avant de saluer «la pertinence de la décision du Président de la République de payer par anticipation la dette extérieure et de constituer une réserve de changes qui a permis au pays de faire face aux retombées du recul des prix des hydrocarbures». L'Algérie «a besoin de l'accompagnement et du soutien de ses partenaires, à l'image de la Suède», a affirmé M. Si Afif, soulignant l'attachement de l'Algérie à hisser ses relations bilatérales avec ce pays en un partenariat stratégique mutuellement bénéfique. Se félicitant des relations «excellentes» unissant les deux pays, la responsable suédoise a «salué les acquis démocratiques réalisés par l'Algérie, notamment le rôle important de la femme au sein des assemblées élues», ajoute le communiqué de l'APN. Après avoir qualifié l'Algérie de «partenaire important et stratégique» et d''acteur principal» pour son pays, Mme Eriksson a exprimé la «ferme» volonté de la Suède de renforcer ses relations économiques et commerciales avec l'Algérie, à travers «de nombreuses entreprises suédoises désirant y investir». S'agissant des relations internationales, les deux parties ont mis en avant «une convergence de vues» sur plusieurs questions, particulièrement le soutien au processus de règlement onusien au Sahara occidental, et la non-ingérence dans les affaires internes des pays. Les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer les relations parlementaires entre les deux pays à travers l'échange de délégations et la mise en place d'un groupe d'amitié parlementaire. (APS)