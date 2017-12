ReprÃ©sentation des femmes dans les parlements de la rÃ©gion MENA : Une dÃ©lÃ©gation de L'APN Ã  Rabat

L'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part aux travaux de la conférence régionale sur «la représentation des femmes dans les parlements des pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord (MENA), «, prévue à Rabat aujourd’hui et demain, a indiqué hier un communiqué de l'APN. L'APN sera représentée, lors de cette rencontre organisée par le Parlement du royaume marocain en partenariat avec Westminster Fondation For Democracy (WFD), par le député Soufi Hadi, a précisé la même source. Les participants auront à examiner de nombreux thèmes notamment «la représentation féminine au Parlement : commissions, groupes de travail, instances de parité et d'égalité» et «la relation entre les citoyens et les élus : pratiques pertinentes de communication dans les circonscriptions électorales». (APS)