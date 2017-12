Fichier national de la population : Un comitÃ© interministÃ©riel en charge de la mission

Le comité national chargé de l'élaboration du fichier national social de la population a été installé, hier, par le secrétaire général du ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, Salah-Eddine Dahmoune, selon un communiqué de ce ministère. Cette installation vient en application des instructions données par le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, lors du conseil interministériel tenu le 11 décembre et consacré aux contours et aux perspectives des politiques publiques des transferts sociaux. Piloté par le ministère de l'Intérieur et regroupant l'ensemble des secteurs et des parties prenantes concernées par la mise en œuvre de la politique sociale de l'Etat, ce comité national «est chargé de l'élaboration d'une plate-forme numérique des informations relatives aux franges sociales nécessitant un accompagnement de l'Etat», souligne la même source. Ce comité qui constituera un outil d'aide à la prise de décision et garantira une meilleure gestion des transferts sociaux de l'Etat, «sera développé sur la base des fichiers nationaux élaborés par le ministère de l'Intérieur et de leur croisement avec l'ensemble des fichiers nationaux informatisés relevant des différents départements concernés». M. Dahmoune a relevé, lors de l'installation de ce comité, «l'importance» que revêt ce projet pour le gouvernement dans sa politique de «préservation des acquis sociaux» et qui permettra une «meilleure gestion des transferts sociaux de l'Etat», insistant sur «une gestion basée sur l'équité sociale» qui constitue le déterminant majeur de la politique de la protection sociale de l'Etat tracée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et du système de soutien aux couches vulnérables et à la réduction de la pauvreté et des inégalités. (APS)