M. Youcef Yousfi aux cadres du secteur : Â« GÃ©nÃ©ralisez lâ€™utilisation des TIC Â»

Le ministre de l’Industrie et des Mines, Youcef Yousfi, a appelé, hier à Boumerdès, à la modernisation de la gestion et à la généralisation de l’usage des nouvelles technologies en matière de communication au sein de son département tant au niveau local que central. Dans une déclaration à la presse, en marge d’une rencontre d’évaluation de l’activité du secteur de l’Industrie et des mines pour l’année 2017 organisée à l’Institut National de la Productivité et du Développement Industriel (INPED) de Boumerdès, le ministre a indiqué que des «instructions claires» ont été adressées aux acteurs du secteur sur la nécessité de moderniser la gestion et de généraliser l’usage des nouvelles technologies dans l’opération de communication avec différentes parties. Il faut promouvoir l’investissement par la communication et l’incitation en expliquant la loi sur l’investissement et les facilités accordées par l’Etat aux opérateurs économiques et aux investisseurs, a souligné le ministre. M. Yousfi a également mis l’accent sur l’importance de «l’action commune» et de «la communication efficiente», entre l’administration locale et centrale et toutes les autres instances et acteurs dans le domaine l’investissement industriel, en particulier. Le ministre a estimé, par ailleurs, que cette rencontre de deux jours et à laquelle prennent part des directeurs de wilaya du secteur et des cadres du ministère, ainsi que différents organismes nationaux relevant de ce département ministériel, se veut une opportunité pour évaluer et améliorer le lien entre l’administration centrale et ses structures locales, être à l’écoute des préoccupations et les traiter par le dialogue. Le ministre a rappelé, dans son allocution d’ouverture que cette rencontre permettra d’«évaluer» l’action des directions de wilaya qui assument «une grande responsabilité» au vu de ses missions en la matière et étant l’une des bases essentielles pour la diversification de l’économie nationale». (APS)