AADL : retard dans 20 wilayas

En 2017, a été lancée la deuxième opération pour le choix des sites par les souscripteurs au deuxième programme de logement location-vente (AADL 2013) qui concerne près de 78.000 souscripteurs à travers 34 wilayas. L'année 2017 a vu en outre la poursuite de la distribution des logements location-vente aux souscripteurs au programme 2001-2002 (AADL 1), afin de clore ce dossier définitivement. En dépit de ces acquis, un retard a été accusé dans la réalisation de plus de 38.000 unités de logement AADL à travers 20 wilayas. Une situation qui a nécessité l'intervention du ministère de tutelle, qui a appelé à rattraper ce retard, sans exclure le recours à la résiliation des contrats des entreprises qui ne se conforment pas à ces instructions. La feuille de route du secteur vise à accélérer le rythme de livraison des logements sociaux et à assurer le maintien des populations dans les régions rurales, à travers l'appui du logement rural et l'octroi de 80.000 aides. A cet effet, les walis ont reçu une correspondance en vue de lancer les préparatifs pour la réalisation de 25.000 unités de logement à partir de 2018 et de 43.596 unités de logement public promotionnel (LPP). Concernant la nouvelle formule de logement promotionnel aidé, le ministre a dit que le cadre législatif de cette formule «sera bientôt modifié, appuyé par de nouveaux mécanismes, en vue de remédier aux insuffisances qui ont entravé la mise en œuvre du précédent programme de cette formule, notamment à travers l'amendement des décrets exécutifs y afférents». Une nouvelle formule destinée à la location a été annoncée en vue de diversifier l'offre et répondre aux besoins croissants du marché foncier, d'autant que cette formule est la plus adéquate, pour alléger les charges du Trésor public.

Nouvelles villes

La réalisation des quatre nouvelles villes (Sidi Abdellah, Bouinane, Boughezoul et le pôle urbain d'El Menia) a maintenu un rythme ascendant durant 2017. Un progrès palpable a été enregistré dans la réalisation, notamment pour les nouvelles villes de Sidi Abdellah (Alger) et Bouinane (Blida). Les efforts ont été centrés durant le deuxième semestre de 2017 sur le parachèvement des plans d'aménagement urbain et la concrétisation des programmes de logement. Le nombre d'unités de logement distribuées au titre de la deuxième tranche du programme de logement de la nouvelle ville de Sidi Abdellah s'élève à 3.280 unités dont 2.080 selon la formule AADL et 1.200 logements publics promotionnels (LPP). La nouvelle ville de Sidi Abdellah devrait être réceptionnée dans son intégralité fin 2018 début 2019 au plus tard. Pour ce qui est des logements prévus dans la nouvelle ville de Bouinane (200.000 habitants), ils sont estimés à 36.200 unités de différentes formules dont 26.000 unités en cours réalisation, en parallèle avec la réalisation de plusieurs structures publiques. La réalisation de grands pôles urbains à l'instar de Drâa El Rich (Annaba) et Ain El Nhas (Constantine) a été lancée en 2017 outre la poursuite de l'exécution du programme de réhabilitation des villes à travers la restauration du vieux bâti et l'amélioration du tissu urbain.