RÃ©vision de la loi sur lâ€™urbanisme : Nouvelle formule pour diversifier lâ€™offre

Le secteur de l'habitat et de l'urbanisme a continué en 2017 sur la même lancée, amorcée ces dernières années, en introduisant de nouvelles formules de logement visant à diversifier l'offre, outre l'ouverture d'un atelier pour la révision de la loi sur l'urbanisme. Le secteur a réussi, en 2017, à atteindre un taux de plus de 85% d'intégration nationale et devra prochainement atteindre les 100%, conformément aux mesures rigoureuses prises par le gouvernement en vue d'amener les entreprises de réalisation à l'utilisation de matériaux de construction produits localement, avec l'obligation de recourir aux moyens nationaux dans le cadre de l'offre publique et l'encouragement des entreprises de réalisation à l'introduction progressive de systèmes de construction modernes. En dépit de la crise financière que connaît le pays, le secteur de l'habitat a réussi à régler les créances de toutes les entreprises de réalisation en charge des projets de logement (plus de 134 milliards de DA sur deux étapes).

Ce dossier, resté en suspens, a impacté directement le rendement des entreprises de réalisation. L'année 2017 a enregistré la réalisation de plus de 300.000 unités, toutes formules confondues, réparties sur les différentes wilayas du pays. Parmi les «points faibles» dont souffre le secteur, il y a lieu de citer la faible contribution des opérateurs économiques locaux aux chantiers du secteur, par rapport aux entreprises étrangères, fait reconnu par le ministre du secteur, Abdelwahid Temmar, qui a insisté, à maintes reprises, sur la nécessité d'inciter les entreprises nationales à investir davantage dans ce domaine stratégique. Le ministère a fait état de la consécration de 20% de la demande publique en terme de projets du secteur à l'Agence nationale de soutien à l'emploi de jeunes (ANSEJ), à la Caisse nationale d'assurance-chômage (CNAC) et à l'Agence nationale de gestion du micro-crédit (ANGEM), outre 30% des transactions de sous-traitance aux entreprises locales. Outre le défi de la quantité imposé par la crise du logement, le secteur aspire également à relever le défi de la «qualité», dans le cadre de la feuille de route issue du plan d'action du gouvernement. Ce plan vise à poursuivre la réalisation de logements, toutes formules confondues (LPL, rural, social, location-vente, LPP) et la relance de nouvelles formules, à l'instar du logement promotionnel aidé (LPA) et une nouvelle formule inédite de logement dédié à la location.

Programme supplémentaire de 120.000 logements AADL

L'année 2017 a été marquée également par l'annonce d'un programme supplémentaire pour la réalisation de 120.000 logements «AADL», et ce, au titre de l'exercice 2018, avec une enveloppe estimée à près de 330 milliards de DA, outre la réalisation prévue de 50.000 unités, dans la même formule, reliquat d'anciens programmes ayant accusé un retard dans leur lancement. Le programme de logement location-vente prévoyait initialement la réalisation de 150.000 unités, mais il s'est élargi progressivement à travers la consécration en 2014 d'une enveloppe pour la réalisation de 80.000 unités supplémentaires, puis de 80.000 unités en 2015, de 40.000 unités en 2016 et enfin de 120.000 nouvelles unités en 2017 pour atteindre un total de 470.000 unités programmées.