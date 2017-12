Logement : AccÃ©lÃ©rer les livraisons

Comme annoncé, la 23e opération de relogement dans la wilaya d’Alger sera lancée dimanche, pour s’étaler sur plusieurs phases, eu égard à son ampleur. Le choix de cette date est loin d’être fortuit, puisqu’il coïncide avec le début des vacances scolaires d’hiver, histoire de ne pas perturber le cursus des élèves.

Aussi, le premier acte de ce vaste chantier, qui porte sur 8.000 logements, dont 2.000 en formule LPA (ex-LSP), concerne les bidonvilles de Birkhadem et de Saoula, en attendant la suite dans les jours à venir.

Au final, cette énième opération devrait permettre d’éradiquer définitivement les derniers bidonvilles qui gravitent encore autour du périphérique de la capitale, mais aussi tout autre type d’habitat précaire et autres habitations anarchiques (caves, chalets, terrasses,...), avait assuré le wali d’Alger récemment. D’autant que, comme il a tenu à le rappeler, le plus dur a été fait avec l’éradication du plus grand bidonville de la capitale, en l’occurrence le site d’Er-Remli, situé à Gué-de-Constantine, où étaient entassées quelque 4.000 familles. Abdelkader Zoukh promet, dès lors, que les prochaines opérations de relogement seront destinées essentiellement aux jeunes qui vivent dans l’exiguïté ou ceux désireux de fonder une famille.

Ce dimanche donc, l’on s’attend à pouvoir reloger quelque 500 familles qui se trouvent dans les bidonvilles de Sidi M’barek, à Birkhadem, en sus de centaines d’autres familles issues des sites sis route de Saoula. Les autres phases de la 23e opération de relogement seront organisées progressivement, et les services de Zoukh ne veulent pas se tromper sur l’identité des bénéficiaires en s’assurant que ceux-ci méritent bel et bien d’être relogés. Transition toute faite pour évoquer les cas de fraude enregistrés dans les opérations de relogement. Le wali d’Alger avait, à ce sujet, mis en garde à plusieurs reprises contre ce genre de pratiques. On compte, à ce propos, la récupération depuis le début des opérations de relogement, de 80 logements après avoir été distribués à leurs bénéficiaires qui se sont avérés être auteurs de fausses déclarations. Les appartements ont été restitués par la force de la loi (décisions de justice), après que les vérifications et autres contrôles de rigueur imposés pour la circonstance eurent démontré que les bénéficiaires en question se sont rendu coupables des délits de fausse déclaration et de falsification de documents administratifs. « Il existe d’autres dossiers similaires qui sont toujours en justice. Nous serons sans pitié avec tous ceux qui veulent s’emparer des droits des autres», a averti Zoukh, non sans révéler un total de 2.000 dossiers qui ont été transmis à la justice pour fraude. Quant aux recours des personnes exclues des listes des bénéficiaires, la wilaya d’Alger a enregistré plus de 13.000 requêtes dont près de 800 ont été acceptées. La vérification du fichier national du logement a permis de débusquer plusieurs dizaines de dossiers dont les propriétaires ont bénéficié de logements AADL, des candidats qui sont propriétaires de logements, d’autres ayant bénéficié d’aides financières octroyées par l’État, sans oublier des titulaires de permis de construire. Par ailleurs, une superficie de 390 hectares a été récupérée depuis le début des opérations de relogement, en juin 2014. Ce foncier va servir à la réalisation ou à la relance d’importants projets relevant de divers secteurs.

Il est bon de rappeler que depuis le début du grand chantier de relogement, la wilaya d'Alger a permis de reloger pas moins de 46.000 familles dans des logements neufs, soit l’équivalent de 200.000 personnes.

Et si on ajoute les bénéficiaires des formules AADL et LPP, le chiffre est porté à 71.000 familles, soit 355.000 personnes. Le programme du Président de la République prévoit la réalisation de 84.000 logements quand les statistiques établies, en 2007, par la wilaya d’Alger faisaient état de 72.000 familles qui étaient dans le besoin d’être relogées. En tout, l’on s’attend à ce qu’un demi-million de personnes soient bénéficiaires d’un nouveau logement dans la capitale d’ici à 2019.

S. A. M.