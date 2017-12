Suppression des licences dâ€™importation : changement de cap

Qualifié il y a un an de meilleur instrument de régulation du commerce extérieur, le système des licences d’importation ne sera plus appliqué, à l’exception des véhicules. Pourquoi ce changement de cap ? Invité hier sur les ondes de la Chaîne III de la Radio nationale, Saïd Djellab, directeur général du commerce extérieur au ministère de tutelle, rejette en bloc les assertions selon lesquelles la remise

en cause du système des licences aurait été décidée en raison de «pressions» émanant des organisations patronales, dont le Forum des chefs d’entreprises. Il s’agit seulement, précise-t-il, d’un «changement de cap», dont la finalité est de remplacer les licences par des «instruments plus adaptés». Sur sa lancée, l’hôte de la radio explique que ce choix est lié à plusieurs facteurs, dont l’installation en Algérie de plusieurs constructeurs automobiles, ainsi que la réalisation d’une autosuffisance en matière de production de rond à béton et de ciment notamment pour lesquels le système de licences était appliqué. Désormais, ajoute l’hôte de la radio, d’autres instruments viendront se substituer au système des licences à l’importation, ils sont sur le point d’être activés pour cibler d’autres produits. Sur l’annonce faite par le ministre du Commerce, liée à la suspension provisoire d’importation de 851 produits, M. Djellab la qualifie de «mesure de sauvegarde», qui sera à l’avenir porteuse d’une valeur ajoutée locale destinée à une substitution des marchandises habituellement importés. Parmi les groupes concernés par ces suspensions provisoires décidées, afin que les industriels nationaux «consolident leurs investissements», il fait mention des produits agroalimentaires, des tracteurs et moissonneuses-batteuses, des articles de céramique, des équipements de robinetterie et des produits plastiques. Dans son intervention, M. Djellab a tenu à préciser que cette suppression du système des licences a même permis de réduire substantiellement le niveau des importations. Chiffres à l’appui, le DG du commerce extérieur indique cette importations pour les véhicules, le rond à béton et le ciment, a permis un gain de 3 milliards de dollars, précisant que cette dernière avait été élargie à 22 autres groupes de produits, contribuant à faire l’économie de 2,3 milliards de dollars. La diminution progressive des importations, note M. Saïd Djellab, a fait passer leur financement de 58 milliards de dollars, en 2014, à 51 milliards, en 2015, puis à 46 milliards en 2016, et à 42 milliards durant les onze mois de 2017. Abondant en termes de chiffres, l’invité de la radio nationale n’a pas manqué à préciser que ces mesures ont conduit vers la réduction du déficit de la balance des paiements de 17 milliards de dollars, entre 2014 et 2015, de 17 milliards de dollars entre 2015 et 2016, et de 10 milliards de dollars pour la période s’étalant de 2016 à novembre 2017. Par ailleurs il convient de rappeler que le ministre du Commerce a affirmé mardi lors d’une réunion avec les cadres de son secteur, que le système des licences d’importations, mis en vigueur en 2016, sera supprimé en 2018. Précis, il relève que ce système a non seulement «montré ses limites» mais c’est aussi un système «bureaucratique» et «manquant de transparence» sans compter qu’il a engendré parfois des problèmes d’approvisionnement.

Fouad Irnatene