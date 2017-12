RÃ©forme du BaccalaurÃ©at : Le dossier fin prÃªt

« Nous avons achevé l’élaboration du projet de révision du baccalauréat et nous attendons le moment opportun pour le soumettre au gouvernement », a annoncé, hier, la ministre de l’Education nationale.

S’exprimant en marge de la rencontre régionale qui s’est tenue à l’Ecole nationale d’administration, Mme Nouria Benghebrit a fait savoir que le dossier a été « mûrement réfléchi », et affirmé que la réforme de cet examen a enclenché plusieurs propositions qui ont été faites par les différents acteurs du secteur et les experts du ministère de l’Education nationale. « Les propositions contenues dans ce projet ont été préparées avec les différentes instances institutionnelles et partenaires sociaux (syndicats, associations de parents d’élèves) », a-t-elle dit. Dans cette optique, Mme Benghebrit a souligné que l’examen et le débat ont porté, essentiellement, sur les différents aspects du baccalauréat, comme les matières des différentes filières, les matières dites complémentaires, les types d’épreuves, la durée et le nombre d’épreuves par jour. Il a été question aussi de la méthode de correction et de notation, des conception et réalisation des sujets d’examens, de la place de l’évaluation continue et de sa valorisation, du système de coefficients ainsi que du principe de la mise en œuvre graduelle de la réforme. Il y a lieu de souligner, dans ce contexte, que le processus de refonte de cet examen, prévu l’année dernière, a été reporté, pour un réaménagement qui tienne compte des préoccupations des élèves. La ministre a plaidé, auparavant, pour «une refonte à rythme graduel», tout en mettant en avant

« la nécessité de commencer, à l’avenir, très tôt le processus d’explication envers les élèves des classes de terminale. La refonte est d’abord de nature pédagogique».

Les relevés de notes des élèves transmis aux parents par SMS

Sur un autre volet, et évoquant l’actuelle année pédagogique, la ministre a déclaré que son département est sur le point d’évaluer le premier trimestre de l’année scolaire en cours, rappelant que les établissements restent ouverts durant la première semaine des vacances pour que les élèves puissent réviser et recevoir leurs cours de soutien, et même le rattrapage pour les établissements qui ont connu des dysfonctionnements.

Elle a annoncé que les relevés de notes des élèves devraient commencer à être transmis aux parents par SMS «à partir du deuxième trimestre de l’année 2017-2018 », affirmant dans ce sillage que l’envoi des relevés de notes par SMS devait commencer à partir du premier trimestre de l’actuelle année scolaire « les préparatifs n’étaient pas préalablement suffisants pour ce faire», a-t-elle expliqué.

Considérée comme le défi majeur du secteur de l’éducation à l’heure actuelle, cette procédure s’inscrit dans le cadre du processus de numérisation lancé par le secteur de l’éducation depuis plus d’un an, « les cadres exerçant dans ce domaine sont mobilisés pour mettre à jour toutes les données et entreprendre les mesures nécessaires pour réussir la numérisation », a souligné la première responsable du secteur de l’Education, mettant en avant les réformes et les efforts consentis par l’Etat pour assurer une éducation de qualité, d’où la mise en place d’une véritable politique de remédiation scolaire afin de parer aux difficultés recensées jusque-là. Concernant la déperdition scolaire, la ministre a fait savoir qu’ « une enquête nationale est en cours sur les raisons de ce phénomène ». Voulant être plus précise, elle a indiqué que « le taux de redoublement aux collèges est de 17% et au primaire de 6% ». Pour ce qui est des abandons, la ministre a expliqué ce phénomène par la non-prise en charge de cette catégorie d’élèves par les structures de l’éducation. Une étude en ce sens a été élaborée, en collaboration avec l’UNICEF, et dont les résultats seront connus prochainement.

Rencontre d’évaluation entre les ministères de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur en 2018

La langue arabe, les mathématiques, la langue française constituent toujours des matières à échec, a-t-elle relevé. Ce qui explique le faible taux de réussite au Bac. « La politique du faire-semblant est révolue. Il faut se baser sur la linguistique. Ne pas maîtriser la langue d’apprentissage induit assurément à l’échec », a-t-elle dit. Déterminée à aller au bout de sa mission de réformer et moderniser l’école, la ministre affirme qu’une mise en œuvre efficiente du plan national de formation au niveau local permettra une meilleure prise en charge, aussi bien des apprenants que des enseignants. Elle a également rappelé que les enseignants sont accompagnés pour leur permettre d’acquérir une véritable culture de service public, une solide culture managériale, une parfaite connaissance de la réglementation, le respect des dispositions et une formation à l’éthique. L’objectif assigné étant de construire une école «plus équitable, plus performante, capable de s’ouvrir et de s’intégrer au mouvement universel du progrès».

D’ailleurs, Mme Benghebrit a annoncé l’organisation, début 2018, d’une rencontre entre les ministères de l’Education nationale et de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Cette rencontre se concentrera sur la présentation des derniers développements du secteur de l’éducation aux professeurs des universités ainsi que les moyens de travail en vue d’une coordination dans la formation des cadres universitaires destinés à exercer dans le secteur de l’enseignement.

Sarah A. Benali Cherif