ReprÃ©sentation des rÃ©fugiÃ©s Ã  travers les mÃ©dias : formation au profit des journalistes

L’importance de faire la distinction entre les termes «réfugié» et «migrant» et le rôle des médias dans le traitement de la question des réfugiés, ont été soulignés hier par les experts du Haut Commissariat des Nations unies pour les Réfugiés (HCR) lors d’une session de formation à Alger. Cette session de deux jours, organisée en collaboration avec le ministère de la Communication au profit d’une vingtaine de journalistes algériens issus de rédactions et médias variés, sous le thème «Les réfugiés à travers les médias, quelle représentation ?» , plusieurs thématiques ont été évoquées et des débats ont été axés sur le droit international des réfugiés et le mandat du HCR. Dans ce contexte, le porte-parole du HCR, chargé de la Communication à Genève, William Spindler, a développé le thème portant sur la terminologie à utiliser, démontrant la différence entre le terme «réfugié» et «migrant». «Il s’agit là d’un aspect primordial, le respect de la terminologie nous mène vers l’utilisation du mot qu’il faut», a expliqué M. Spindler.

Pour sa part, la chargée de la Protection du HCR à Alger, Marion Lesueur, a fait un exposé sur «le droit international des réfugiés et mandat du HCR», se référant dans ce sens aux textes et conventions internationaux à travers lesquels les pays et gouvernements sont engagés en ce qui concerne leur responsabilité envers les réfugiés, migrants, demandeurs d’asile, déplacés internes, et la protection internationale. De son côté, le chargé de l’Information publique au HCR pour la région MENA, Lisa Abu Khaled, a traité de «l’axe relatif à la couverture médiatique de la crise des réfugiés dans la région Moyen-Orient et Afrique». Elle a également évoqué l’aspect portant sur «l’éthique journalistique, le rôle et les responsabilités des médias dans la transmission des informations relatives aux réfugiés». «Il est fondamental de bien débattre entre spécialistes pour mieux cerner la thématique des réfugiés et mieux la traiter», a-t-elle indiqué. Beaucoup parmi les intervenants ont été unanimes sur la «confusion à laquelle les médias se trouvent confrontés». Ainsi, les experts ont insisté sur le bon choix des mots «réfugié, migrant», les confondre pose problème à ces populations, estiment les experts.

La formation a été, en outre, marquée par la diffusion de témoignages sonores de réfugiés qui racontaient leurs souffrances et douleurs dans leurs pays d’origine, où leurs vies étaient menacées, les amenant à prendre le chemin de l’exil. (APS)