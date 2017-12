UniversitÃ© : partie intÃ©grante du dÃ©veloppement

Hommage au Président de la République en reconnaissance pour ses efforts en vue de développer le secteur

«Il est attendu de toutes les institutions universitaires algériennes de jouer un rôle important dans l’établissement d’un lien permanent et direct entre l’entreprise et l’université», a indiqué le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Tahar Hadjar, dans son discours prononcé, à l’occasion de la célébration du cinquantenaire de la création de la première université post-indépendance à l’échelle nationale, en décembre 1967.

A ce propos, M. Hadjar a fait savoir qu’il a plaidé la nécessité de mettre les fondements de base de cette relation au gouvernement, la semaine dernière, en prenant comme exemple la wilaya d’Oran qui, dit-il, en plus qu’elle soit un pôle industriel, est en train de se transformer en un pôle d’excellence de l’industrie automobile. Cela veut dire, ajoute-t-il, que l’université doit répondre aux besoins en matière de spécialités dédiées à ce secteur, en révisant notamment la nomenclature des spécialités qu’elle assure pour la communauté estudiantine.

«Les universités doivent constituer une partie intégrante du développement local et ce, grâce au concours des autorités locales, en premier lieu, la société civile et le secteur économique et industriel », a assuré le responsable du secteur. Evoquant le chemin parcouru par l’Université algérienne depuis l’indépendance, M. Hadjar a indiqué que les grands acquis du secteur s’inscrivent dans le cadre des efforts déployés par l’Etat, visant à assurer aux étudiants des formations de haut niveau répondant aux standards internationaux.

Des efforts, précise-t-il, dont la cadence a connu une accélération depuis 1999, grâce à la mise en œuvre du programme du Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, ayant permis la réalisation de 53 institutions universitaires qui s’ajoutent aux centres et écoles et instituts supérieurs, ce qui totalise un réseau universitaire national de 106 unités. A l’échelle locale, il a fait savoir qu’Oran compte 8 institutions universitaires dont 3 pôles universitaires et 5 écoles supérieures, un siège pour les droits de l’homme à l’UNESCO, deux institutions pour la recherche et deux autres militaires placées sous la tutelle du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, et enfin, une communauté estudiantine estimée à 80.000 étudiants.

Le ministre a, par ailleurs, apporté un rectificatif à certaines informations rapportées par des organes de la presse nationale, selon lesquelles les universités algériennes figurent en bas de classement « Cela est faux. Les universités concernées par ce classement établi par des institutions spécialisées sont au nombre de 27.000. Nos universités figurent parmi les 2.000 premières, alors peut-on ainsi les considérer comme les dernières du classement ? », s’interroge M. le ministre, avant de rappeler les critères pris en compte dans ce type de classement. « Il faut savoir que la nature de l’Université algérienne répond à une histoire et un choix politique de l’Etat algérien, en vertu desquels tout étudiant ayant obtenu le baccalauréat a le droit d’être admis à l’université. Elle est nationale, sociale et démocratique, et dont l’accès est gratuit, ce qui est totalement différent des autres universités de renom, notamment américaines européennes, japonaises, etc., dont la majorité relève du secteur privé. Tous ces paramètres sont pris en considération dans le classement des universités », a précisé M. Hadajar.

La célébration du cinquantenaire de la naissance officielle de l’université d’Oran, qui a eu lieu à l’auditorium Telahite-Bekhlouf, a vu la présence de ses anciens recteurs, dont le Pr Lazreg Hassan, le doyen de tous les recteurs des universités, et qui a été honoré à cette occasion. La famille universitaire d’Oran a, également, rendu un grand hommage au Président de la République, en reconnaissance pour tous ses efforts déployés en vue de développer le secteur.

Amel Saher