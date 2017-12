MDN - Entreprises Ã©conomiques : livraison de vÃ©hicules

Dans le cadre de la concrétisation du programme de relance économique, initié par le Président de la République, Chef Suprême des Forces Armées, ministre de la Défense nationale, visant à redynamiser et à encourager la production nationale, et en exécution des instructions du général de corps d’armée , vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée Nationale Populaire, relatives au développement des différentes industries militaires, notamment l’industrie mécanique, en vue de satisfaire les besoins des structures de l’ANP et des différentes entreprises nationales publiques et privées, il a été procédé hier à la livraison de 607 véhicules multifonctions, de marque Mercedes-Benz auprès de la SPA SAFAV-MB/Tiaret en 2e Région Militaire, au profit de la Direction Centrale du Matériel du ministère de la Défense nationale, le Commandement de la Gendarmerie nationale, la DGSN, ministère de la Santé, Sonatrach, l’ENAGEO ainsi que des entreprises économiques publiques et privées. Cette opération intervient pour satisfaire les demandes émanant de différentes sociétés nationales publiques et privées et couronner les objectifs tracés par le Haut Commandement de l’ANP visant la consolidation d’un tissu économique de qualité.