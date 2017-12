Batna : Destruction de deux casemates

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce à l'exploitation efficiente de renseignements, un détachement de l'ANP a découvert et détruit, le 19 décembre lors d’une opération de fouille et de ratissage menée à Batna/5e RM, deux casemates pour terroristes contenant deux canons de confection artisanale, une grenade, des outils de détonation, des produits chimiques servant à la fabrication des explosifs, une plaque photovoltaïque, des effets vestimentaires et divers objets», précise la même source. Dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, des éléments de la Gendarmerie nationale «ont saisi neuf quintaux de tabac à Adrar/3e RM, et 4.176 unités de différentes boissons à Biskra/4e RM», ajoute le communiqué.

Par ailleurs, des Garde-frontières et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté 42 immigrants clandestins de différentes nationalités à Adrar et Bechar/3e RM».