Lâ€™ANP prÃ©sente Ã  la Foire de la production algÃ©rienne : un haut niveau

Dans le cadre de la dynamique de relance de l'économie nationale, initiée par le Président de la République, M. Abdelaziz Bouteflika, Chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, visant à redynamiser et à encourager la production nationale, et en exécution des instructions du général de corps d'armée, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire, portant sur le développement d'une base industrielle militaire forte et durable, des unités de production de l'Armée nationale populaire participent du 21 au 27 décembre à la 26e Foire de la production algérienne», note un communiqué du MDN. Lors de cette manifestation économique, le stand de l'ANP présentera des unités de production relevant des Commandements des Forces aérienne et navales, des Directions des fabrications militaires, du Matériel et des Infrastructures militaires, ajoute la même source. Une multitude de produits seront exposés, «reflétant le haut niveau atteint par les fabrications militaires dans leurs différentes filières et qui contribuent à la consolidation d'un tissu économique national de qualité, et ce, à travers des établissements et des unités de production spécialisées dans divers domaines, à l'instar du secteur des textiles, industries mécaniques légères et lourdes, industries électroniques ainsi que la construction et la rénovation des matériels aériens et navals», note le MDN.

Pour rappel, la 26e édition de la Foire de la production se tiendra sur le thème «Economie diversifiée et performance à l'export» avec la participation de 483 exposants représentant six filières industrielles et le secteur financier, avec 169 entreprises publiques et 314 entreprises privées sur une superficie globale de 22.742 m2. (APS)