Projets dâ€™infrastructures dans la 3e RM : M. GaÃ¯d Salah insiste sur la qualitÃ© et les dÃ©lais

Le général de corps d'armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d'état-major de l'Armée nationale populaire (ANP), a souligné hier l'impératif que les projets d'infrastructures en cours de réalisation dans la 3e Région militaire soient livrés dans le respect de «la qualité requise et des délais en vigueur», indique un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN).

Au troisième jour de sa visite à cette Région, le général de corps d'armée, accompagné du commandant de la 3e Région militaire, le général-major Saïd Chengriha, a poursuivi l'inspection d'unités relevant des Secteurs opérationnels Sud Tindouf et Centre Bordj Akid Lotfi, précise-t-on de même source. Il a, d'abord, effectué une visite d'inspection à la 9e Brigade blindée où il a suivi un exposé global donné par le commandant de la Brigade sur les missions et les activités de cette illustre unité. Gaïd Salah s'est enquis de près des conditions de travail des éléments de l'unité, les exhortant à «davantage d'application pour une bonne et efficiente préparation au combat et à multiplier les efforts en permanence pour le parfait accomplissement des missions au service de la sécurité de l'Algérie, sauvegardant sa stabilité et préservant son indépendance et sa souveraineté nationale». Le général de corps d'armée a également inspecté quelques projets d'infrastructures en cours d'achèvement, où il a instruit les responsables de leurs réalisations de «l'impératif de les livrer, en respectant la qualité requise et les délais en vigueur». Il a, par la suite, visité les unités du Secteur opérationnel Centre Bordj Akid Lotfi où il a tenu une réunion avec les cadres et les éléments des unités du Secteur, lors de laquelle il a prononcé une allocution d'orientation suivie, via visioconférence, par l'ensemble des éléments de la Région, mettant l'accent sur l'importance de cette rencontre qui s'inscrit dans le cadre du contact permanent sur le terrain avec les éléments en leur lieu de travail.

«Sachez que notre Armée, dans toutes ses composantes, n'aurait pu tenir ce rythme, ni connaître cette modernisation, ce progrès et ce développement, sans l'appui particulier accordé par Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef Suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, et sans la conviction de ses éléments, toutes catégories et tous rangs confondus, qu'ils ne sont pas seulement des éléments exerçant le métier de militaire, mais des hommes de principes et de valeurs hérités de l'Armée de libération nationale, faisant de l'Armée nationale populaire une armée de doctrine, dans tous les sens de cette expression. Telle est la particularité qui distingue cette Armée, qui a le droit d'en être fière autant qu'elle se doit d'œuvrer à se hisser à l'avant-garde des échelons des grandes armées», a-t-il souligné dans son allocution. Par ailleurs, le général de corps d'armée a évoqué l'un des événements phares de l'histoire de la glorieuse Révolution de libération, en l'occurrence le 57e anniversaire des manifestations du 11 décembre 1960, qui avaient réaffirmé au colonisateur français que «le peuple algérien oppose un refus catégorique au colonialisme haineux et aspire à arracher sa liberté quel qu'en soit le sacrifice».

Les manifestations du 11 décembre 1960 constituent «une autre station parmi bien d'autres que recèle notre glorieuse Révolution du 1er Novembre. Un événement qui préservera, à l'instar des autres événements, sa valeur et son importance historique pour notre pays l'Algérie, car il traduisait, à cette époque-là, la meilleure expression de la cohésion du peuple algérien et son attachement à sa Révolution», a-t-il affirmé. «Ce fut le moyen le plus expressif de la force et de la résistance des Algériens et de leur détermination à refuser le plan colonialiste visant à affaiblir leur volonté à entreprendre la démarche des peuples épris de liberté et de délivrance. A cette occasion encore, il m'est très agréable de vous adresser et à tous les personnels de l'Armée Nationale Populaire, digne héritière de l'Armée de libération nationale, mes sincères félicitations tout en souhaitant revivre de tels événements phares de l'histoire de votre Patrie, avec plus de méditation, de recueillement et de mémoire de cet élan historique exemplaire. Je prie Allah le Tout-Puissant que vous soyez les dignes héritiers du legs de vos ancêtres et que vos esprits soient imprégnés, à ces occasions, de dévouement à votre Armée et à votre Patrie», a poursuivi Gaïd Salah.

A l'issue de son intervention, le général de corps d'armée a écouté les différentes préoccupations et interventions des personnels du Secteur. Lors d'une seconde rencontre, il a suivi un exposé global présenté par le commandant du Secteur, sur le territoire de compétence, pour donner ensuite quelques instructions et orientations visant dans leur ensemble à «l'exigence d'accorder davantage d'intérêt à l'exécution du programme de préparation au combat», conclut le communiqué. (APS)