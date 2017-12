Attaque au missile balistique ayant ciblÃ© la ville de Ryadh : Lâ€™AlgÃ©rie condamne Â« avec la plus grande fermetÃ© Â»

L'Algérie a condamné hier, «avec la plus grande fermeté», l'attaque au missile balistique à partir du territoire yéménite ayant ciblé les régions peuplées de la ville de Ryadh en Arabie saoudite, soulignant son «entière solidarité» avec le gouvernement et le peuple du Royaume d'Arabie saoudite, a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Chérif. «Nous condamnons, avec la plus grande fermeté, l'attaque à partir des territoires yéménites au missile balistique ayant ciblé la ville de Ryadh et ses régions peuplées», a indiqué le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, dans une déclaration à l'APS. «Nous condamnons une fois de plus tout acte de nature à constituer une menace à la sécurité du Royaume d'Arabie saoudite et de son peuple et à alimenter la tension dans la région, et notons avec satisfaction qu'aucune perte humaine ou matérielle n'est à déplorer suite à cette attaque», a ajouté M. Benali Chérif. Il a exprimé, à ce propos, «la totale solidarité» de l'Algérie avec «le gouvernement et le peuple du Royaume d'Arabie saoudite frère». «Nous réitérons notre appel à toutes les parties à éviter l'escalade et à opter pour le dialogue et la réconciliation», a conclu le porte-parole du ministère des Affaires étrangères. (APS)