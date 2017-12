Le PrÃ©sident Bouteflika reÃ§oit le prÃ©sident du Conseil saoudien de la Choura : Ã©largir les relations Ã  tous les domaines

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a reçu, hier à Alger, le président du Conseil saoudien de la Choura, Abdallah Ben Mohammad Ben Ibrahim Al Cheikh, en visite en Algérie. L’audience s’est déroulée en présence du président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, du Premier ministre, Ahmed Ouyahia, et du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel. Le président du Conseil saoudien de la Choura a entamé lundi une visite de quatre jours en Algérie, à l’invitation de M. Abdelkader Bensalah.

Le président du Conseil saoudien de la Choura, Abdallah Ben Mohammad Ben Ibrahim Al Cheikh, a affirmé, hier à Alger, que la coopération entre l’Algérie et l’Arabie saoudite «sera renforcée davantage à l’avenir» dans divers domaines. La coopération entre les deux pays «sera renforcée davantage à l’avenir, à la faveur des rencontres tenues avec les différents responsables algériens», a déclaré le président du Conseil saoudien de la Choura à la presse, à l’issue de l’audience que lui a accordée le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika. Il a indiqué que la rencontre a permis d’informer le Président Bouteflika sur la situation en Arabie saoudite, où «tout va bien», et sur les problèmes auxquels sont confrontés les pays voisins, saluant, à ce propos, «la sagesse du serviteur des deux Lieux saints».

Le responsable saoudien a indiqué que le Président Bouteflika l’a chargé de transmettre «ses salutations au serviteur des deux Lieux saints, ainsi qu’à son altesse le prince héritier», et s’est dit «rassuré de la situation dans la région, particulièrement dans le royaume saoudien». Ont assisté à cette rencontre, le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, ainsi que le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

Entretien avec M. Saïd Bouhadja

Les défis qui se posent à la nation arabo-musulmane et la situation sécuritaire dans certains pays de la région étaient au centre de la rencontre, hier à Alger, entre le président de l'Assemblée populaire nationale, Saïd Bouhadja, et Abdallah Ben Mohammad Ben Ibrahim Al Cheikh, et la délégation l'accompagnant. Lors de la rencontre, les deux parties ont passé en revue «la situation dans le monde arabo-musulman, les défis qui se posent à la nation arabo-musulmane et les troubles sécuritaires dans certaines régions», a précisé un communiqué de l'APN.

Après avoir rappelé les crimes commis par des entités terroristes étrangères aux valeurs de l'islam à l'encontre des innocents et les tentatives de déstabilisation des États, les deux responsables ont insisté sur «la nécessité de coordonner les positions dans les fora parlementaires internationaux, notamment à l'égard des questions d'intêret commun».

M. Bouhadja a mis en exergue les relations historiques entre les deux pays et «la place de l'Arabie saoudite dans le cœur des Algériens, en ce qu'elle abrite les Lieux saints de l'islam». Le président de l'APN a également mis en avant «les relations de coopération privilégiées entre les deux pays», saluant le soutien du Royaume d'Arabie saoudite à la Révolution algérienne.

M. Bouhadja a rappelé par ailleurs que l'APN avait récemment célébré le 40e anniversaire de la diplomatie parlementaire qui «sera renforcée par l'installation prochaine de 54 groupes d'amitié, dont le groupe Algérie-Arabie saoudite, en coordination avec le Conseil de la nation», précisant que ces groupes «s'emploieront à rapprocher les vues, à consolider les relations d'amitié et de fraternité entre les deux pays, et à coordonner les positions sur les plans régional et international».

Le président du Conseil saoudien de la Choura a souligné, pour sa part, l'importance de telles rencontres pour les deux pays, ajoutant que l'Algérie, «qui a été confrontée au terrorisme avant tout le monde, a lutté seule (contre ce fléau), et réussi, grâce à la politique de la concorde et de la réconciliation nationale, initiée par Son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika, à rétablir la sécurité et la stabilité dans le pays». L'Algérie est «une école pionnière dans ce domaine», a-t-il dit. Les deux parties ont mis l'accent sur «l'impératif de lutter contre le terrorisme sous toutes ses fromes, et d'œuvrer, grâce au groupe de travail qui sera bientôt installé, en faveur de l'intensification des contacts dans le domaine de l'information, économique et politique».

Renforcer les relations privilégiées

Le président du Conseil constitutionnel, Mourad Medelci, et le président du Conseil saoudien de la Choura, Abdallah Ben Mohammad Ben Ibrahim Al Cheikh, ont également appelé à renforcer les relations privilégiées entre l'Algérie et le Royaume d'Arabie saoudite, a indiqué hier un communiqué du Conseil.

Lors de l'audience accordée par M. Medelci au président du Conseil saoudien de la Choura, les deux parties ont passé en revue les «relations privilégiées» entre l'Algérie et l'Arabie saoudite, et appelé à les renforcer dans tous les domaines, a précisé le communiqué. M. Medelci a mis en avant les avancées du Conseil constitutionnel, à la faveur de l'élargissement de ses prérogatives dans le cadre de la révision de la Constitution de 2016. Le responsable saoudien a, quant à lui, souligné le rôle et la place du Conseil de la Choura dans le Royaume d'Arabie saoudite, a ajouté la même source. (APS)