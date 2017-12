Ã€ lâ€™occasion du 59e anniversaire de lâ€™Ã©tablissement des relations diplomatiques algÃ©ro-chinoises : Le PrÃ©sident Bouteflika adresse un message Ã  son homologue, Xi Jinping

Le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, a adressé un message à son homologue chinois, Xi Jinping, à l'occasion du 59e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, dans lequel il a salué le développement qualitatif des relations de coopération entre l'Algérie et la Chine, depuis la mise en place d'un partenariat global, se félicitant des opportunités futures offertes aux deux pays pour œuvrer ensemble à la consolidation de ces relations. «Il m'est agréable, à l'occasion de la célébration du 59e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays, de vous adresser, au nom du peuple et du gouvernement algériens, et en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes vœux de santé et de bien-être, ainsi que davantage de progrès et de prospérité au peuple chinois ami», a affirmé le Président Bouteflika, dans son message. «Cet anniversaire, lourd de sens, est l'opportunité d'évoquer l'amitié et la solidarité caractérisant les relations liant nos deux pays à travers les décennies», a-t-il poursuivi.

L'Algérie et la Chine «ont toujours fait montre de solidarité et d'entraide en toute circonstance», a estimé le chef de l'État, rappelant qu'«à la lumière des défis actuels marquant les relations internationales, nous poursuivrons notre coopération, de manière à réaliser la stabilité et à promouvoir nos deux pays». Le Président de la République a également salué «le développement qualitatif des relations de coopération bilatérale, depuis l'établissement du partenariat stratégique global», estimant que «les différents projets économiques, déjà réalisés ou en cours, les louables initiatives des sociétés chinoises pour la relance de l'investissement en Algérie et le volume croissant des échanges commerciaux témoignent de la vitalité de notre coopération bilatérale».

M. Bouteflika s'est dit optimiste quant «aux opportunités offertes à nos deux pays pour œuvrer ensemble au renforcement des relations bilatérales, notamment dans les domaines industriel, technologique, agricole et touristique».

«Je tiens aussi à exprimer ma satisfaction des échanges culturels, devenus aujourd'hui parmi les principaux volets de la coopération bilatérale, et à vous remercier des dons offerts par votre pays pour la réalisation des projets culturels en Algérie», a conclu le Chef de l'État. (APS)