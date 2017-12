M. Bensalah et M. Ouyahia reÃ§oivent le prÃ©sident du Conseil saoudien de la Choura : Coordonner les positions dans les fora parlementaires

Exposé sur le travail accompli par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs pour faire connaître l'islam modéré, et barrer la route à l'extrémisme.

Le président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah, a reçu hier au siège du Conseil, le président du Conseil saoudien de la Choura, Abdallah Ben Mohammad Ben Ibrahim Al-Cheikh et la délégation qui l'accompagne. Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a également reçu le même jour à Alger, l’hôte de l’Algérie, qui effectue une visite de travail en Algérie à l'invitation du Président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah.»

La rencontre avec le président du Conseil de la nation a permis de passer en revue la situation actuelle prévalant dans le monde arabo-musulman ainsi que les défis auxquels est confrontée la nation arabo-musulmane à la lumière des derniers développements, note un communiqué du Conseil de la nation.

Les deux parties ont souligné «l'impératif de coordonner les positions dans les fora parlementaires internationaux concernant notamment les questions d'intérêt commun». Au volet sécuritaire, les deux responsables ont insisté sur «la nécessité de lutter contre le terrorisme sur tous les axes». M. Bensalah a évoqué à ce propos l'expérience algérienne en mettant en exergue la politique de la «Concorde civile et de la réconciliation nationale initiée par le Président de la République, Abdelaziz Bouteflika, et qui a permis l'instauration de la paix et le lancement des programmes de développement». Pour sa part, le président du Conseil saoudien de la Choura, a salué «le rôle de l'Algérie pour convaincre le monde que le terrorisme est un phénomène mondial», affirmant que l'Algérie demeure «un exemple à suivre dans la défense de la patrie et de la religion». S'agissant des relations bilatérales, les deux parties ont convenu de «soutenir l'action du groupe de fraternité Algérie-Arabie saoudite en vue de renforcer la coopération entre les deux pays et de l'élargir à d'autres domaines conformément à la volonté des dirigeants des deux pays».



M. Mohamed Aïssa se félicite des efforts déployés par l'institution religieuse dans les deux pays



Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa s'est félicité, hier à Alger, des efforts consentis par l'institution religieuse en Algérie et en Arabie saoudite pour «débarrasser l'islam de toutes les scories et déviations qui lui sont attribuées». L'institution religieuse dans les deux pays consent d'importants efforts pour «débarrasser l'islam de toutes les scories et déviations qui lui sont attribuées», a indiqué M. Aïssa au terme d'une audience accordée au président du Conseil saoudien de la Choura, Abdallah Ben Mohammad Ben Ibrahim Al-Cheikh, mettant en avant les réalisations consacrées ensembles pour «la promotion du vrai islam, l'islam de la modération, du juste milieu, du dialogue et de la coexistence».

Le ministre a rappelé que les deux pays étaient liés par un accord «important» et un plan travail dans ce sens, relevant par la même occasion que sa rencontre avec le responsable saoudien avait permis d'aborder la question de «la lutte contre l'intégrisme, l'extrémisme et le terrorisme qui sont devenus aujourd'hui un phénomène mondial».

M. Aïssa a indiqué avoir passé en revue avec le président du Conseil saoudien de la Choura, le renforcement et la poursuite de la formation commune, l'échange d'expériences et les questions liées aux Wakfs et au Hadj. Pour sa part, le responsable saoudien a salué le travail accompli par le ministère des Affaires religieuses et des Wakfs pour «faire connaitre l'islam modéré, et barrer la route à l'extrémisme et à tous ceux qui tentent de nuire à l'islam et aux musulmans», mettant en avant l'importance de la construction de la pensée juste et de lutte contre l'extrémisme.

Le responsable saoudien a ajouté avoir évoqué avec M. Aïssa lors de cet entretien la coopération entre les deux pays, notamment au volet islamique et d'autres domaines intéressant les deux pays. Le président du Conseil saoudien de la Choura, a entamé lundi dernier une visite de quatre jours en Algérie, à l'invitation du président du Conseil de la nation, Abdelkader Bensalah.



M. Guitouni : Concertation sur l’énergie



Le ministre de l’Energie, Mustapha Guitouni, s’est également entretenu hier au siège de son département ministériel avec le président du Conseil saoudien de la Choura sur les moyens de renforcer la coopération bilatérale dans le domaine de l’énergie notamment, a indiqué un communiqué du ministère. Les deux parties ont abordé les relations de coopération entre les deux pays qu’ils ont qualifiées de «fraternelles et d’excellentes». Ils ont évoqué également les perspectives de développement d’un partenariat stratégique, surtout dans le domaine de l’énergie. A ce sujet, les parties ont échangé autour de sujets d’intérêt commun, tels que l’amont et l’aval pétroliers ainsi que les énergies renouvelables. «Nos relations bilatérales sont excellentes et nous travaillons ensemble à les rendre encore plus fortes. Nous avons examiné les meilleures voies pour développer les opportunités d’affaires et d’investissement dans nos deux pays.

Nous avons aussi considéré la nécessité d’échanger nos expériences respectives dans le domaine énergétique et de nous coordonner davantage en matière de formation et de partage des savoir-faire», a déclaré M. Guitouni à l’issue de cet entretien. Les deux parties ont enfin abordé l’évolution des marchés pétroliers et les efforts menés de concert par les deux pays dans le cadre de la coopération Opep et non Opep dans l’objectif de stabiliser les marchés pétroliers sur les moyen et long termes, ajoute la même source. (APS)