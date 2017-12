Le Premier ministre reÃ§oit le vice-prÃ©sident du Conseil des ministres et ministre qatari des AE

Examen de la situation régionale et internationale, notamment la cause palestinienne.

Le Premier ministre, Ahmed Ouyahia, a reçu, hier Alger, Cheikh Mohamed Ben Abderrahmane Al Thani, vice-président du Conseil des ministres et ministre des Affaires étrangères de l'Etat du Qatar, en visite de travail en Algérie, indique un communiqué des services du Premier ministre. L'audience s'est déroulée en présence du ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel.

A l'issue d'entretiens lundi dernier avec M. Messahel, le chef de la diplomatie qatarie a exprimé la volonté de son pays de renforcer la coopération avec l'Algérie dans tous les secteurs, notamment dans l'industrie, l'agriculture et le tourisme. Il a annoncé à cette occasion «l'inauguration officielle prochaine» du complexe sidérurgique de Bellara (Jijel), fruit d'un partenariat entre l'Algérie et le Qatar. Les entretiens entre les deux ministres ont porté, en outre, sur la situation régionale et internationale, notamment la cause palestinienne, a indiqué le ministre qatari, soulignant que les deux parties ont réitéré «leurs positions et leur soutien indéfectible à cette cause et au droit du peuple palestinien à établir l'Etat de Palestine dans les frontières de 1967 avec El-Qods Echarif comme capitale». Il a fait part, à cet égard, du rejet par le Qatar de la décision américaine de transférer l'ambassade US dans la ville occupée d'El-Qods, évoquant «une entrave au processus de paix» dans la région.

Le ministre qatari des Affaires étrangères a indiqué que cette rencontre a permis, d'autre part, de s'enquérir des résultats de la réunion ministérielle tripartite (Algérie-Egypte-Tunisie) sur la Libye, mettant en exergue «le rôle important de l'Algérie en vue de trouver des solutions pacifiques à la crise libyenne». Le chef de la diplomatie qatarie est arrivé lundi à Alger pour une visite de travail de deux jours. (APS)