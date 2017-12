M.â€ˆMohamed AÃ¯ssa sâ€™entretient avec le Mufti de la Croatie : la responsabilitÃ© de l'Ã©lite intellectuelle

Le ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, Mohamed Aïssa et le Mufti de la République de Croatie, Aziz Hasanovic, ont examiné, hier à Alger, les possibilités d'asseoir une coopération dans le domaine religieux.

La rencontre a été l'opportunité d'un échange sur «les questions qui se posent aujourd'hui au monde notamment la radicalisation, l'extrémisme et l'islamophobie et la responsabilité qui incombe à l'élite intellectuelle et son rôle dans la promotion de la culture de la coexistence pacifique et de la modération», a déclaré M. Aïssa au terme de son entretien avec le Mufti de la Croatie. Pour sa part, le Mufti de la République de Croatie a indiqué que l'entretien a été très bénéfique pour les questions intéressant les musulmans en Europe et la possibilité d'asseoir une coopération entre les deux pays. A cette occasion, M. Hasanovic a invité le ministre des Affaires religieuses à effectuer une visite en Croatie pour avoir une idée sur les musulmans croates, affirmant que la Croatie est un modèle à suivre en ce qui concerne les droits de l'homme et les musulmans au niveau européen. (APS)