Coexistence des religions dans le bassin mÃ©diterranÃ© en : SÃ©minaire international en 2018 Ã  Tlemcen

Le laboratoire de recherche sur le dialogue des religions et les civilisations du bassin méditerranéen de l’université Abou-Bakr-Belkaid de Tlemcen (UABT) organisera, l’année prochaine, un séminaire international sur la coexistence des religions dans le bassin méditerranéen, a annoncé hier à Tlemcen, le responsable du conseil scientifique de ce laboratoire. Intervenant à l’ouverture de la 4e édition «les jeunes chercheurs et la problématique méthodologique», organisée à la bibliothèque centrale de l’UABT, Dr El Ghali Ben Lebbad a affirmé que le laboratoire organisera cette rencontre internationale dans le cadre de son programme d’action 2018. «Dès à présent nous nous attelons à la préparation de ce grand événement qui verra la participation de plusieurs pays», a-t-il déclaré citant, à titre d’exemple, la France, l’Italie, l’Espagne, les Etats-Unis d’Amérique, le Pakistan, l'Indonésie, la Malaisie, la Tunisie et le Qatar, que le laboratoire compte inviter à cette rencontre. (APS)