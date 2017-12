Assassinat du maire de Misrata en Libye : L'AlgÃ©rie condamne Â«avec forceÂ»

Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Abdelaziz Benali Cherif, a condamné «avec force», le crime d'assassinat dont fut victime le maire de Misrata, Mohamed Meftah Eshtewi, par des inconnus. «Nous condamnons avec force le crime d'assassinat dont fut victime le maire de Misrata, Mohamed Meftah Eshtewi, après avoir été kidnappé par un groupe inconnu», a déclaré à l'APS M. Benali Cherif. «Tout en nous inclinant devant la mémoire du défunt, nous présentons nos plus sincères condoléances aux membres et proches de sa famille et nous condamnons de tels actes qui visent à porter atteinte à la sécurité et la quiétude dans ce pays frère et voisin». Mohamed Eshtewi a été enlevé et tué à son retour d’un voyage officiel en Turquie, alors que la zone était considérée jusque-là comme sûre dans un pays divisé. Les assaillants n'ont pas été identifiés. (APS)