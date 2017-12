SantÃ© : M.â€ˆHasbellaoui sâ€™entretient avec plusieurs ambassadeurs

Le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé a été au centre des discussions qu'a eues hier à Alger le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Mokhtar Hasbellaoui, avec les ambassadeurs de la République populaire démocratique de Corée et d'Azerbaïdjan, indique un communiqué du ministère.

L’élargissement de la coopération bilatérale au domaine de la santé a été au centre des discussions entre le ministre du secteur et l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République populaire démocratique de Corée en Algérie, Choe Hyok Chil, précise la même source. «Après avoir passé en revue l’état des relations entre les deux pays, les deux parties ont convenu de la nécessité de développer la coopération dans le domaine de la santé. Dans ce cadre, les deux parties ont retenu le principe de préparer un cadre juridique pour encadrer les actions à venir», ajoute le communiqué du ministère. Il a été convenu en outre de procéder à un échange de visites de haut niveau, à l’effet notamment d’identifier les domaines prioritaires de coopération en santé. Par ailleurs, M. Hasbellaoui a abordé le développement de la coopération bilatérale dans le domaine de la santé avec l’ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République d’Azerbaïdjan en Algérie, Maher Alyif. «A l’issue de ces discussions, les deux parties ont décidé de mettre en place les instruments juridiques à même d’impulser et de développer la coopération bilatérale dans le domaine de la santé, compte tenu des grandes opportunités de complémentarité qui existent», selon le communiqué du ministère, ajoutant qu'une invitation officielle à se rendre en Azerbaïdjan a été transmise à M. Hasbellaoui.

Le ministre a aussi examiné les perspectives de développement de la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Serbie d'une part, et avec le Qatar, d'autre part.

L’élargissement de la coopération a été au centre des discussions avec l’ambassadeur de la République de Serbie en Algérie, M. Aleksandar Ivanovic.

Les deux parties ont convenu de «la nécessité de hisser» cette coopération à la mesure des relations politiques historiques qui unissent les deux pays.

A cet effet, «la prochaine finalisation du mémorandum d’entente» entre l’Algérie et la Serbie dans le domaine de la santé offrira un cadre adéquat pour développer cette coopération, notamment en matière de services spécialisés et de projets pharmaceutiques industriels dont certains sont largement avancés. Les deux parties ont relevé auparavant que l’état actuel de la coopération est «caractérisé par l’importation de médicaments et par la construction hospitalière».

Par ailleurs, M. Hasbellaoui et l’ambassadeur de l’Etat du Qatar en Algérie, Brahim Ben Abdelaziz El Sehlaoui, ont convenu de «mettre en place rapidement une convention de coopération dans le domaine de la santé ainsi que des mécanismes de concertation permettant d’impulser les investissements qataris en Algérie dans les secteurs de l’industrie pharmaceutique et des services en santé», conclut le communiqué. (APS)