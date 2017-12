ENIE de Sidi Bel-AbbÃ¨s : premiers tÃ©lÃ©phones Smart Ã  partir de janvier

L’Entreprise nationale d’industries électroniques (ENIE) de Sidi Bel-Abbès commercialisera ses premiers téléphones Smart à partir de janvier prochain, a annoncé son président-directeur général, Djamel Bekkara. L’ENIE a réussi, grâce aux efforts déployés dans les dernières années, à diversifier ses produits en se lançant actuellement dans la fabrication des téléphones Smart de récente technologie, a indiqué M. Bekkara dans une conférence de presse consacrée au lancement des premiers téléphones Smart. «L’ENIE, qui s’est spécialisée depuis sa création dans la fabrication des téléviseurs, a su s’imposer sur le terrain comme marque commerciale nationale capable de concurrencer à haut niveau», a-t-il déclaré, ajoutant que le plan de développement de l’entreprise est axé sur la diversification des produits fabriqués à travers l’investissement en téléphones Smart, qui est un choix ambitieux nécessitant un grand effort des cadres et personnels pour réaliser cet objectif. Le PDG a affirmé que son entreprise «est en mesure de concurrencer les produits fabriqués dans le monde du point de vue technologies modernes adoptées dans la fabrication de téléphones Smart», ajoutant qu'elle orientera ses produits au marché avec des prix étudiés. Il a annoncé, dans ce sens, le lancement, dans une première étape, de quatre types de téléphones (EF1, E1, E5 et E7), fabriqués à cent pour cent par l’ENIE et disposant de technologies de pointe en caméra et autres caractéristiques techniques, dont la batterie et la capacité de stockage.

Pour la réussite de la commercialisation des téléphones Smart, M. Bekkara a signalé la signature d’une convention (gagnant-gagnant) avec une entreprise privée "Hanine Groupe", spécialisée en technologies d’information et de communication (TIC), qui a élaboré une étude de commercialisation des produits à des prix compétitifs. (APS)