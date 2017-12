AlgÃ©rie-SuÃ¨de : M. Khaoua rencontre une dÃ©lÃ©gation parlementaire suÃ©doise

Les relations parlementaires entre l'Algérie et la Suède et les voies et moyens de les renforcer à travers l'échange de délégations et d'experts ont été au centre d'une rencontre entre le ministre des Relations avec le Parlement, Tahar Khaoua, et une délégation parlementaire suédoise en visite de travail à Alger, a indiqué hier un communiqué du ministère. La rencontre a été l'occasion d'évoquer les relations bilatérales entre les deux pays, notamment dans le domaine parlementaire, ainsi que les voies et moyens de les renforcer à travers l'échange de délégations et d'experts, vu le rôle important des groupes d'amitié parlementaire dans le rapprochement des deux peuples. (APS)