Profession de boulanger : Un quotidien contraignant

Enquête de Fouad Daoud à Bordj Bou Arréridj

Le ministre du commerce, Mohamed Benmeradi a annoncé que son secteur envisage l’importation d’une farine spéciale pour le pain à base de blé dur et blé tendre. Une farine utilisée par les boulangers dans plusieurs pays et qui est plus économique . Cette farine permet sa traçabilité et ne peut être détournée pour être utilisé pour d’autres produits que le pain ,même pas les gâteaux « Ainsi on pourra rester sur le même prix de la baguette de pain » a affirmé le ministre. A l’évidence, La question du pain ne cesse de préoccuper les algériens. Elle a même alimenté les sujets de campagne des candidats et autres responsables politiques lors de la dernière campagne électorale et même au cours des débats télévisés et autres rencontres spécialisées organisées en Algérie . Pour situer sa problématique, nous avons choisi une wilaya de l’intérieur du pays pour connaitre la situation de la distribution du produit d’abord et de l’évolution du secteur ensuite par la rencontre avec les différents intervenants dans la chaine de production du produit qui réunit les algériens plus que ne le font certaines idées reçues.

Située à l’est du pays la wilaya de Bordj Bou Arreridj n’est pas seulement un pôle industriel. C’est d’abord un carrefour entre l’est et le centre, le nord et le sud. C’est aussi une wilaya à vocation agricole qui est connue pour la qualité de son blé même si la récolte a régressé ces dernières années. Mais la wilaya qui est décidée à redevenir le grenier de céréales qu’elle était auparavant, ne veut pas lâcher son orientation industrielle même si elle veut la mettre à la disposition de son agriculture comme en témoigne la création industrielle dédiée à cette activité et surtout l’implantation de 19 semouleries sur son territoire. Les chaines ont disparu c’est vrai des boulangeries de la wilaya de Bordj Bou Arreridj comme nous l’avons constaté dans tous les commerces que nous avons visité.

Le pain était disponible et en variété. Celle-ci a d’ailleurs provoqué un changement des habitudes des consommateurs qui ne réclament plus le pain dit normal. Ils veulent également les petits pains qui coutent 5 dinars l’unité. D’autres ont choisi le pain d’orge très bon selon eux pour baisser le taux de cholestérol. Apparemment les affaires marchent bien pour les professionnels du secteur qui ont fait également un effort en matière de décoration comme nous l’avons remarqué même si l’atout maitre reste le gout, activité oblige. Ce qui les pousse à proposer des pâtisseries de différents genres et compositions pour garder leur clientèle et assurer des revenus supplémentaires. On ne peut pas faire autrement si on veut persister dans ce domaine notent plusieurs boulangers que nous avons rencontré qui se plaignent également des contraintes quotidiennes comme la cherté des produits qu’ils utilisent et même de la difficulté de résister aux charges d’un métier très pénible.

Nous passons la nuit à préparer le pain et la journée à le vendre déclare l’un d’eux qui avoue que cette situation ne manque pas de se retentir sur sa vie privée. Imaginez qu’il m’arrive de ne pas voire mes enfants à cause de cette situation ajoute –t- il avant de regretter que les citoyens ne fassent pas l’effort nécessaire pour considérer ce sacrifice. Il donne l’exemple de la possibilité de se bruler la main pour sortir le pain qu’il doit servir à une clientèle pressée.

Ces citoyens évoquent justement la crise que le produit a connu pour expliquer leur impatience qui est provoquée également par le poids des autres commissions comme le lait, les légumes le tout dans un temps réduit puisque les obligations professionnelles ne permettent pas de s’attarder à la boulangerie.

Quand nous demandons à client pourquoi il ne laisse pas cette commission pour la fin du travail, il nous répond qu’il a peur de ne pas trouver du pain après.

Cette peur le pousse d’ailleurs à prendre la part du diner en plus de celle du déjeuner. Cette frénésie cause une augmentation de la demande. Beaucoup de boulangers ferment à midi parce qu’ils ont terminé de commercialiser les baguettes qu’ils avaient prévu de produire. Comme c’est un produit périssable, ils ont peur de perdre en fabriquant des baguettes en trop. Mais pour le président de l’association de défense des consommateurs l’objectif est autre.

UGCAA

Le pain est toujours à 10 dinars



Le secrétaire de wilaya de l’union générale des commerçants et artisans algériens (UGCA) qui regroupe les boulangers M Miloud Bahri dément l’information du relèvement des tarifs du pain par les professionnels de la wilaya. M. Bahri qui note que seuls quelques détaillants d’alimentation générale vite signalés par l’union aux autorités compétentes, l’ont fait indique que les consommateurs de la wilaya n’ont pas pratiquement pas senti cette hausse illégale selon lui. Notre interlocuteur qui précise également que le nombre des wilayas ayant été touchées par ce phénomène a été limité puisque seules Oran, Tipaza, Bejaia et Tizi Ouzou ont répondu à l’appel, explique cette différence dans la réaction des boulangers par le problème d’organisation de ces derniers.

Cette initiative rappelle t il est le fait de personnes qui ont été exclues de l’union. Ces personnes qui ont voulu se donner une crédibilité ont exploité une revendication légitime pour entrainer une partie des boulangers dans une décision inconsidérée comme il l’a qualifié puisque les grévistes ont fait l’objet de fermetures. Il ne manque pas de lancer un appel aux professionnels du secteur pour adhérer à l’union. Il les informe que les contacts qui ont été établis entre le secrétariat général de cette dernière qui est le seul représentant des commerçants et artisans se poursuivent pour arriver à une solution qui arrange tout le monde nous dit M Bahri qui annonce que le dossier est encore à l’étude au niveau du ministère du commerce. Revenant sur les revendications des membres de l’UGCA, notre interlocuteur rappelle que ceux-ci réclament un soutien pour les produits qui entrent dans la confection du pain pas seulement la farine. Le problème ne se pose pas pour le tarif avance t il mais plutôt pour la marge bénéficiaire qui est faible selon les professionnels. Ils ne veulent pas d’une hausse qui est du ressort de l’Etat explique M Bahri qui regrette que beaucoup de boulangers aient du fermer ou ont du changer d’activité. Il ne manque pas d’insister sur les charges supplémentaires comme celles des salaires. Rappelant qu’il faut au minimum 3 ouvriers pour faire fonctionner une boulangerie, le secrétaire de wilaya de l’UGCA note que sans l’aide des membres de la famille comme c’est le cas pour beaucoup de professionnels, il est impossible de s’en sortir.

Abdennacer Ait Moussa directeur du commerce

«Pas de problèmes d’approvisionnement»

Le directeur du commerce au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj , M Abdennacer Ait Moussa qui rappelle que la wilaya de Bordj Bou Arreridj compte 248 boulangers actifs , note que le problème du pain ne se pose pas dans la wilaya même s’il reconnait que le nombre des professionnels du secteur a régressé d’année en année. Mais il reste suffisant pour satisfaire les besoins de la population qui est quant à elle de l’ordre de 650 mille habitants. Le marché est approvisionné normalement selon M Ait Moussa qui rappelle également que cette dernière dispose également de 19 semouleries dont 13 fabriquent la farine. Il précise que l’on peut trouver du pain dans la wilaya même les après midi contrairement à beaucoup d’autres. Les chaines sont rares sauf pour le ramadhan indique M Ait Moussa qui rappelle la particularité de cette période marquée par le changement des habitudes alimentaires pas seulement pour le pain mais aussi pour le lait, les fruits et légumes, les viandes et autres. Notre interlocuteur annonce également que ses services n’ont détecté aucune défaillance que ce soit pour le poids du produit ou pour sa qualité avançant même que le pain de Bordj Bou Arreridj a un bon gout. Ce qui ne l’empêche pas de relever des manquements en matière d’hygiène que ses services ont réprimé selon lui. Il avance même que la question du relèvement des prix ne s’est pas posé dans la wilaya puisque tous les boulangers ont respecté le prix fixé a-t-il ajouté. Il faut noter dans ce sens que le pain amélioré n’a pas de tarif fixé. La seule obligation que les boulangers ont est d’afficher les prix des baguettes concernées. Le directeur du commerce de la wilaya de Bordj Bou Arreridj n’a pas manqué de noter que le marché du pain concerne pour une grande partie les collectivités qui sont liées par contrat avec les boulangers. Ces derniers se doivent de le respecter a déclaré le directeur du commerce au niveau de la wilaya de Bordj Bou Arreridj. C’est justement la difficulté d’une activité qui reste dure comme l’ont appris à leurs dépens les jeunes de l’ANSEZ affirme le directeur du commerce de la wilaya de Bordj Bou Arreridj qui rappelle la passion que les boulangers ont pour un métier qui est d’abord un art a-t-il avancé. Il insiste dans ce sens sur la formation pour préparer les amateurs de ce métier à accepter ses contraintes et améliorer le pain produit.

Hamid Zaidi, président de l’association de défense des consommateurs

«Quand on travaille à perte, on ferme»

M. Hamid Zaidi ,président de l’association de défense des consommateurs de la wilaya de Bordj Bou Arreridj qui revient sur la décision unilatérale de certains boulangers d’augmenter le prix du pain à 15 dinars rappelle la mobilisation de l’association pour lutter contre les pratiques illégales dans le domaine du commerce dont le non respect des prix administrés. Nous avons placardé des affiches et nous avons publié sur notre page facebook un appel aux consommateurs de la wilaya pour refuser cette hausse et même de nous informé dans le cas ou ils la constatent pour qu’on puisse agir a-t-il dit. Nous n’allons pas nous contenter d’informer les services concernés. Mais nous allons attaquer le boulanger incriminé en justice. La loi nous autorise à le faire. Déjà que 10 dinar c’est illégal déclare le président de l’association des consommateurs qui rappelle que le prix fixé pour la baguette normale est de 7 dinar 50 centimes. Le manque de monnaie de 50 centimes, 1 dinar et 2 dinars a fait que les consommateurs acceptent une augmentation qui se traduit par un gain important pour les boulangers précise notre interlocuteur. Moi de toute façon je ne crois pas au discours sur le travail à perte des boulangers nous dit M Zaidi. Quelqu’un qui est dans cette situation devrait fermer depuis longtemps ajoute t- il. Poursuivant son analyse sur le sujet, notre interlocuteur note qu’il ne faut pas oublier qu’ils profitent du soutien des prix pour la farine, le lait et le sucre qui entrent rappelle t il dans la composition du pain ainsi que des pâtisseries qu’ils produisent. Il va même jusqu’à les accuser de faire plus de pain amélioré et de pâtisseries dont ils fixent les prix à leur guise que le produit demandé par la population à savoir le pain. Ils ne respectent même pas les normes qui leur sont communiquées par les services de commerce en matière de composition et surtout de poids affirme le président de l’association de défense des consommateurs qui ajoute que cette tromperie se traduit par un gain supplémentaire. Prenez l’exemple de la petite baguette qu’ils vendent à 5 dinars. Elle ne vaut même pas le tiers de celle qu’ils doivent commercialiser à 7dinar 50 indique t il. On ne peut prendre une décision qui va léser des millions de citoyens sur la base d’une plainte qui n’est pas authentifiée déclare notre interlocuteur qui rappelle la mobilisation de l’association qu’il préside pour la défense du pouvoir d’achat des citoyens.