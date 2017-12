M. Gaid Salah Ã  Tindouf : SouverainetÃ© sÃ©curitÃ© et stabilitÃ©

Le général de corps d’armée, Ahmed Gaïd Salah, vice-ministre de la Défense nationale, chef d’état-major de l’Armée nationale populaire (ANP), Ahmed Gaïd Salah, a poursuivi hier sa visite à la 3e Région militaire où il a procédé à l’inspection de quelques unités du secteur opérationnel sud de Tindouf, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale.

Lors du deuxième jour de sa visite à la 3e RM, le général de corps d’armée, en compagnie du général-major Saïd Chengriha, commandant de la 3e RM, a procédé à l’inspection de quelques unités du Secteur opérationnel sud de Tindouf et a tenu une rencontre avec les éléments des unités de ce Secteur. A l’entame de cette visite, le général de corps d’armée a visité les unités organiques de la 48e brigade d’infanterie mécanisée, où il a suivi un exposé global présenté par le commandant de la brigade. Par la suite, il a supervisé de près les conditions de travail des éléments avant d’inspecter les différentes structures et annexes administratives, d’instruction et pédagogiques, notamment les salles d’équipements de simulation dotées des dernières technologies. Il s’est également entretenu longuement avec les différentes catégories des personnels et des équipages. Au siège du Secteur opérationnel sud de Tindouf, le général de corps d’armée a rencontré les cadres et les personnels du secteur et a prononcé une allocution d’orientation diffusée à l’ensemble des unités, via visioconférence, et dans laquelle il a rappelé «les différentes étapes phares de notre glorieuse Révolution de Libération». Il a également exhorté l’ensemble des unités à «valoriser grandement l’exemple des sacrifices colossaux consentis par la génération de Novembre pour le recouvrement de sa liberté, sa dignité et sa souveraineté territoriale». «Vous êtes tous appelés, chaque moment où l’Algérie remémore ses événements historiques multiples et cohérents durant toute l’année, à être convaincus qu’aucun Algérien loyal à l’Histoire de sa patrie, ne pourra se détacher du legs immortalisé de nos éternels chouhada ‘‘Si nous tombons au champ d’honneur, défendez notre mémoire’’», a-t-il affirmé. «Nous sommes conscients, au sein de l’ANP, digne héritière de l’Armée de libération nationale (ALN), de l’essence, de la symbolique et des dimensions authentiques de ce legs. Nous œuvrons, grâce à Allah et avec les orientations et l’appui de Son Excellence, le Président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale, avec un dévouement absolu, avec loyauté, honnêteté et intégrité, à honorer notre serment car nous considérons la pérennisation de la mémoire de nos chouhada, tout en les gardant dans nos esprits et dans nos coeurs, comme étant une continuité de la dynamique des efforts de modernisation des capacités de nos Forces armées, conformément au parfait accomplissement du devoir de la défense de l’Algérie contre tout dessein maléfique en ce temps où s’érigent tant de défis multiforme», a-t-il souligné. Pour le général de corps d’armée, «l’Algérie dont la souveraineté et la puissance demeureront préservées, est la véritable essence du legs de nos chouhada, car honorer ce serment envers ce message aboutit, inéluctablement et essentiellement pour l’ANP, à une seule et unique confluence qu’est l’Algérie forte et fière de son histoire et confiante en son avenir prometteur». Le général de corps d’armée a exhorté les cadres et les éléments de l'ANP à «fournir davantage d’efforts dans l’accomplissement des nobles missions qui leurs sont assignées, chacun dans son domaine de compétence et dans la limite de ses responsabilités, au service de l’Algérie et de la défense de sa souveraineté, sa sécurité et sa stabilité». «A travers et avec vous tous, ainsi qu’avec tous les potentiels humains de l’ANP, nous continuons d’emprunter, grâce à l’aide d’Allah le Tout-Puissant, le chemin de la détermination à demeurer, à jamais, en parfait accord avec la vision lucide et clairvoyante de nos chouhada et avec leurs aspirations de voir leur sang pur imprégné par la terre de l’Algérie, constituer toujours une pépinière abondante et inépuisable qui cultive dans les cœurs des générations successives une volonté ferme et infaillible de pérenniser l’image exemplaire de nos ancêtres dont les principes et valeurs demeureront un chemin phare qui guide leurs pas», a-t-il soutenu. A la fin, le général de corps d’armée a écouté les interventions et les préoccupations des cadres et éléments du Secteur qui ont réitéré leur «détermination à toujours demeurer les fidèles descendants de nos valeureux aïeux». (APS)