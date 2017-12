MÃ©dÃ©a : Six abris pour terroristes dÃ©truits

Six abris pour les groupes terroristes et des outils de fabrication d'explosifs ont été détruits lundi dernier dans une opération de fouille et de recherche menée à Médéa par un détachement de l'Armée nationale populaire (ANP), a indiqué hier le ministère de la Défense nationale (MDN) dans un communiqué.

«Dans le cadre de la lutte antiterroriste et suite à une opération de fouille et de recherche à Médéa (1re Région militaire), un détachement de l’Armée nationale populaire a découvert et détruit, le 18 décembre 2017, six abris pour les groupes terroristes et des outils de fabrication d’explosifs», précise la même source. En outre et dans le cadre de la lutte contre la contrebande et la criminalité organisée, un détachement de l’ANP et des éléments de la Gendarmerie nationale «ont intercepté, à Relizane et Sidi Bel-Abbès (2e RM), huit narcotrafiquants et 34,11 kilogrammes de kif traité». Par ailleurs, un autre détachement de l’ANP «a saisi, à In Guezzam (6e RM) quatre véhicules tout-terrain et une tonne de denrées alimentaires, tandis que 48 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Tlemcen, Béchar et Laghouat», ajoute le communiqué. (APS)