CÃ©lÃ©bration de la journÃ©e arabe de la police a Oran : Promotion de 128 policiers

A l’occasion de la célébration de journée arabe de la Police, le contrôleur de police, chef de sûreté de la wilaya d’Oran, M. Nouasri Salah et le wali d’Oran, M. Mouloud Cherifi ont présidé conjointement une cérémonie de promotion de 128 policiers. Parmi eux, deux divisionnaires promus au grade de contrôleurs.

Il s’agit du chef de la brigade de la police des frontières à l’aéroport international Ahmed-Ben-Bella et du chef de service à la direction régionale des recherches et investigations.

L’on note aussi la promotion de 4 officiers de police au grade de commissaire et 6 inspecteurs à inspecteurs principaux.

Lors de cette cérémonie, il a été donné lecture du message adressé par le directeur général de la sûreté nationale, le général major Abdelghani Hamel et dans lequel il a réitéré l’attachement de l’Algérie à tous ses engagements en matière de respect des droits de l’homme et leur promotion au sein de l’institution policière.

Prenant la parole, le wali a, pour sa part, mis en exergue les efforts déployés en vue de préserver la sécurité du pays en soulignant les grandes avancées réalisées dans ce sens.

Il a affirmé, par ailleurs, que les services de la wilaya sont prêts à fournir l’aide nécessaire permettant à la police de construire de nouvelles annexes et sièges de sûreté à travers la wilaya. Plusieurs autorités locales civiles et militaires, des représentants de la société civile, de la famille révolutionnaire ont pris part à cette cérémonie.

Amel Saher